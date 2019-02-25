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      Охранники Ахметова следили за журналистами "Схем": появилась реакция фирмы бизнесмена

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      Охранники Ахметова следили за журналистами "Схем": появилась реакция фирмы бизнесмена
      Охранники Ахметова следили за журналистами "Схем": появилась реакция фирмы бизнесмена / Newsbomb

      Охранная фирма "Дельта-Донбасс" Рината Ахметова опровергла обвинения в слежке за съемочной группой программы расследований программы "Схемы". К тому же, журналистов еще и обвинили в том, что они вмешиваются в личную жизнь частного лица.

      В "Дельта-Донбасс" заявили, что неизвестные лица более 200 раз за последние несколько месяцев следили и вели скрытую съемку за офисом компании SCM и частным жильем акционера компании, не идентифицируя себя как представителей СМИ, передает сайт "Интерфакс-Украина"

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      В охранной фирме добавили, что при необходимости будут способствовать правоохранительным органам в расследовании инцидента.

      Компания "Дельта-Донбасс" отрицает любые обвинения в слежке. Действия охранников были открытыми и направленными на предотвращение возможной угрозе жизни и здоровью со стороны неизвестных лиц, которые систематически ведут скрытое наблюдение. В действиях неизвестных усматривается вмешательство в личную жизнь частного лица и сбор информации незаконным способом,
      – говорится в официальном заявлении охранной фирмы.

      В фирме подчеркнули, что с уважением относятся к журналистам, которые открыто выполняют свои обязанности. "Относительно "шпионских мероприятий", которые были организованы отдельными представителями СМИ, то компания "Дельта Донбасс" готова предоставить всю необходимую информацию в правоохранительные органы, чтобы полиция сделала выводы, кто именно нарушает законодательство", – добавили в охранной фирме.

      Накануне программа "Схемы" опубликовала расследование, в котором говорится о том, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за съемочной группой программы. Было установлено, что все автомобили, которые следят за съемочной группой, относятся к охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс", конечным бенефициарным владельцем которой является олигарх Ринат Ахметов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Расследования Журналисты СМИ Ринат Ахметов
      Источник: 24 канал
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