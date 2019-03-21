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      Охранники Медведчука держали журналистов Bihus.info в лесу перед телекамерами "112" и NewsOne

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      Охранники Медведчука держали журналистов Bihus.info в лесу перед телекамерами "112" и NewsOne
      Охранники Медведчука держали журналистов Bihus.info в лесу перед телекамерами "112" и NewsOne / Фото со страницы журналиста Bihus.Info Максима Опанасенко в Facebook

      Сотрудники охранной фирмы "Шторм", что охраняют имения Виктора Медведчука и его жены, в течение четырех часов держали журналистов телепрограммы Bihus.Info в лесу вблизи территории государственных дач "Дома отдыха "Пуща-Водица".

      Журналисты Максим Опанасенко и Мария Землянская вместе с оператором Кириллом Шапарем 20 марта приехали к Министерскому озеру для съемок эпизодов сюжета квадрокоптером. С воздуха снимали территорию государственных дач, что не является частной собственностью и находится по соседству с имением Медведчука, пишет сайт Bihus.Info.

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      Уже за 10 минут до съемочной группы, находившейся на территории общего пользования, на автомобиле прибыли четверо мужчин, которые представились работниками охранной фирмы "Шторм". Компания на протяжении последних нескольких лет охраняет имение Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в Пуще-Водице, что неподалеку.

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      Охранники отметили, что журналисты нарушили "частное пространство" Медведчука и его жены Оксаны Марченко. И заявили, что по имеющейся у них информацией на Виктора Медведчука готовят покушение, поэтому, журналисты могут потенциально угрожать его безопасности.

      Вооруженные охранники удерживали журналистов до приезда полиции. После дачи объяснений работники полиции заявили об отсутствии формальных оснований для дальнейшего задержания журналистов и об отсутствии каких-либо нарушений с их стороны.

      С этим не согласились охранники "Шторма", которые вызвали подмогу и в течение следующих нескольких часов силой и угрозами продолжили удерживать съемочную группу, обвиняя в якобы нарушении законодательства. Журналисты смогли покинуть территорию только после приезда сразу трех экипажей полиции и следственно-оперативной группы.


      Журналистку Марию Землянскую также задержали

      Показательно, на протяжении часа на место инцидента на автомобиле, принадлежащем фирме "Шторм", прибыла съемочная группа телеканала "112", еще через полчаса на место приехала съемочная группа телеканала NewsOne. Оба канала в прошлом году сменили владельца и сейчас записаны на соратника Медведчука Тараса Козака, фактическим владельцем считают самого Медведчука.

      Обе съемочные группы сообщили журналистам Bihus.info, что приехали для съемок сюжетов о якобы задержании преступников, угрожавших безопасности Виктора Медведчука.

      Журналісти
      Журналисты "112" и NewsOne

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      Теги: Новости Украины Расследования Журналисты Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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