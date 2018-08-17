"Океан Эльзы" отреагировал на новость о выходе клавишника Милоша Елича из состава коллектива
В коллективе отреагировали на новость опубликованную в СМИ о том, что сербский музыкант, клавишник и аранжировщик Милош Елич покинул группу накануне важного для коллектива концерта.
Об этом сообщается на странице официального аккаунта группы "Океан Эльзы" в соцсети Instagram.
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Пример обычного фейка (лжи). Милош Елич был и есть клавишником "Океан Эльзы". Точка,
– заявили в группе.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что группу "Океан Эльзы" покинул один из ее участников – сербский музыкант, клавишник и аранжировщик Милош Елич. Мужчина это сделал накануне знакового для коллектива концерта.
Источник: 24 Канал
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