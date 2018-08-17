"Океан Эльзы" отреагировал на новость о выходе клавишника Милоша Елича из состава коллектива

В коллективе отреагировали на новость опубликованную в СМИ о том, что сербский музыкант, клавишник и аранжировщик Милош Елич покинул группу накануне важного для коллектива концерта.

Об этом сообщается на странице официального аккаунта группы "Океан Эльзы" в соцсети Instagram.

Читайте также: Концерт "Океан Эльзы" в Киеве: Святослав Вакарчук сделал важный анонс к своему выступлению

Пример обычного фейка (лжи). Милош Елич был и есть клавишником "Океан Эльзы". Точка,

– заявили в группе.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что группу "Океан Эльзы" покинул один из ее участников – сербский музыкант, клавишник и аранжировщик Милош Елич. Мужчина это сделал накануне знакового для коллектива концерта.