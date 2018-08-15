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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Океан Эльзы" представил новую песню "Скільки нас"

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"Океан Эльзы" представил новую песню "Скільки нас"
"Океан Эльзы" представил новую песню "Скільки нас" / Фото из открытых источников

Украинская группа "Океан Эльзы" записала и представила новую песню с названием "Скільки нас". Новый трек опубликован на YouTube лишь день назад, 14 августа, однако уже собрал немало лестных отзывов в комментариях.

"Мы – группа "Океан Эльзы" – презентуем новый сингл "Скільки нас", который стал третьим за этот год без концертов. Обычно дальше рассказывают, о чем именно новая песня, что же хотели этим сказать, и что должен услышать слушатель. Мы так делать не будем", – говорится в подписи к песни.

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"Ниже – текст песни, в нем все это есть. Почти все. Единственное, что каждый сам должен выбрать для себя, какой знак поставить в конце "сколько нас" – "?" или "!", – добавили авторы сообщения.

Текст песни "Скільки нас":

Скільки нас
Тих, хто тілом відчуває новий час
Скільки нас
Тих, кого війна повела в перший клас
Хто прокинувся й не спить
у новий час

Скільки нас
Тих, у кого дах не зносить від образ
Скільки нас
Тих, у кого страх не косить під екстаз
Тих, кого душа болить
Хто прокинувся й не спить
у новий час

Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди –
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас

Скільки нас
Міцно кулаки стискає кожен раз
Скільки нас
Власні гальма відпускає й тисне газ
Хто відчув бажання мить
Хто прокинувся й не спить
у новий час

Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди –
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас

Слушайте новую песню "Океана Эльзы" "Скільки нас":

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка Океан Эльзы
Источник: 24 канал
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