"Океан Эльзы" представил новую песню "Скільки нас"

Украинская группа "Океан Эльзы" записала и представила новую песню с названием "Скільки нас". Новый трек опубликован на YouTube лишь день назад, 14 августа, однако уже собрал немало лестных отзывов в комментариях.

"Мы – группа "Океан Эльзы" – презентуем новый сингл "Скільки нас", который стал третьим за этот год без концертов. Обычно дальше рассказывают, о чем именно новая песня, что же хотели этим сказать, и что должен услышать слушатель. Мы так делать не будем", – говорится в подписи к песни.

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"Ниже – текст песни, в нем все это есть. Почти все. Единственное, что каждый сам должен выбрать для себя, какой знак поставить в конце "сколько нас" – "?" или "!", – добавили авторы сообщения.

Текст песни "Скільки нас":

Скільки нас

Тих, хто тілом відчуває новий час

Скільки нас

Тих, кого війна повела в перший клас

Хто прокинувся й не спить

у новий час

Скільки нас

Тих, у кого дах не зносить від образ

Скільки нас

Тих, у кого страх не косить під екстаз

Тих, кого душа болить

Хто прокинувся й не спить

у новий час

Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди –

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас

Скільки нас

Міцно кулаки стискає кожен раз

Скільки нас

Власні гальма відпускає й тисне газ

Хто відчув бажання мить

Хто прокинувся й не спить

у новий час

Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди –

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас

Слушайте новую песню "Океана Эльзы" "Скільки нас":