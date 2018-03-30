"Океан Эльзы" представил новый трогательный клип: видео
Украинская группа "Океан Эльзы" после почти годичной паузы представила трогательный клип на новую песню "Без тебя".
Видео разместили на канале "Океана Эльзы" в Youtube.
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"Весна всегда приходит неожиданно", – написали музыканты на своей странице Facebook.
Автором слов и музыки стал лидер группы Святослав Вакарчук, а режиссером клипа – Анна Бурячкова, которая снимала видео для молодых исполнителей Laud, Constantine, Кристины Соловий, групп Panivalkova, Brutto, Pianoboy и других. Отметим, это первая совместная работа Анны и "Океана Эльзы".
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Героями ролика, снятого в США, стали пары близнецов разного пола и возраста. Также в видео появляется и фронтмен коллектива Святослав Вакарчук.
Съемки ролика происходили на западном побережье США. Интересно, что в съемках клипа приняли участие как минимум 13 пар близнецов.
Смотрите видео нового клипа "Океана Эльзы"