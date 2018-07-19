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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

"Океан Эльзы" создал официальный профиль в Instagram: первое фото

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Facebook / @Океан Ельзи / Okean Elzy

Украинская группа "Океан Эльзы" порадовала своих поклонников и впервые создала официальную страницу в социальной сети Instagram. В новом профиле уже появилось первое фото музыкантов.

Об этом группа сообщила на своей странице в Facebook сегодня, 19 июля.

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Теперь – официально! It's official! Наш официальный аккаунт в Instagram,
– говорится в сообщении.

На главной фотографии изображен логотип группы "ОЕ", а в биографии страницы указано: "Океан Эльзы (Украина). Ничего, кроме музыки. #ДеньНезалежностизОЕ". За несколько минут на новую Instаgram-страницу уже подписалось более 150 человек. Также была опубликована первая черно-белая фотография, на которой участники группы обнимают друг друга, поздоровавшись в подписи с сетью.

 

Поклонники оставляют своих восторженные комментарии и рассказывают, что они "наконец дождались" создания Instagram-аккаунта группы. Возможно, запуск новой страницы связан с концертом на День Независимости 24 августа, который планирует дать "Океан Эльзы" в Киеве.

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Instagram Святослав Вакарчук Сеть Соцсети Океан Эльзы
Источник: 24 Канал
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