"Океан Эльзы" создал официальный профиль в Instagram: первое фото

Украинская группа "Океан Эльзы" порадовала своих поклонников и впервые создала официальную страницу в социальной сети Instagram. В новом профиле уже появилось первое фото музыкантов.

Об этом группа сообщила на своей странице в Facebook сегодня, 19 июля.

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Теперь – официально! It's official! Наш официальный аккаунт в Instagram,

– говорится в сообщении.

На главной фотографии изображен логотип группы "ОЕ", а в биографии страницы указано: "Океан Эльзы (Украина). Ничего, кроме музыки. #ДеньНезалежностизОЕ". За несколько минут на новую Instаgram-страницу уже подписалось более 150 человек. Также была опубликована первая черно-белая фотография, на которой участники группы обнимают друг друга, поздоровавшись в подписи с сетью.

Допис, поширений Океан Ельзи (@okeanelzy_official) 19 Лип 2018 р. о 4:15 PDT

Поклонники оставляют своих восторженные комментарии и рассказывают, что они "наконец дождались" создания Instagram-аккаунта группы. Возможно, запуск новой страницы связан с концертом на День Независимости 24 августа, который планирует дать "Океан Эльзы" в Киеве.