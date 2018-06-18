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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Океан Эльзы выпустил противоречивый видеоклип "В небо жене"

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Океан Эльзы представил противоречивый видеоклип "В небо жене"
Океан Эльзы представил противоречивый видеоклип "В небо жене" / Facebook / @Океан Ельзи / Okean Elzy

Украинская группа "Океан Эльзы", котора 14 июня представила новый хит "В небо жене", уже за три дня обнародовала трогательный видеоклип о нелегком пути отношений.

Режиссером видеоклипа стала Анна Бурячкова, а съемки ролика проходили в Киеве в конце мая.

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По словам создателя видеоклипа "В небо жене", в ролике показана любовь двух людей, которые, возможно, слишком быстро стали целым миром друг для друга.

Иногда, для того, чтобы "переиздать" свою любовь, надо пройти сквозь огонь отношений. И только после этого понять, насколько важно оставаться рядом и поддерживать свет и темноту близкого человека,
– подчеркнула режиссер клипа.

В видеоролике двое влюбленных живут вместе, просыпаются в одной постели, но в силу определенных обстоятельств вынуждены биться на ринге друг против друга. Лишь одному из них достанется большое денежное вознаграждение, а другой в этот же момент получит сильные травмы. Весь клип снят в темных тонах и содержит много напряженных и проникновенных кадров.

Океан Эльзы – "В небо жене" 2018: смотреть видео онлайн

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Святослав Вакарчук Океан Эльзы
Источник: 24 Канал
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