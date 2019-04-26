Оккупацией Крыма Путин навредил России больше, чем мог бы самый большой враг, – Джемилев

В Кремле понимают последствия аннексии Крыма – в частности, огромные расходы на содержание полуострова. В своем окружении Владимир Путин признался, что оккупация была ошибкой, однако этого в целом он признавать не намерен.

Российский лидер оккупацией Крыма нанес своей страны такого ущерба, как не сумел бы ни один враг, об этом сказал лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев, пишет издание "Крым.Реалии".

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Сейчас аннексированный украинский полуостров для России – очень дотационный. По оценкам российских экспертов, ежегодно на его содержание выделяют от 3 до 5 миллиардов долларов. Кроме того, увеличила эту "цену" и блокада Крыма.

Хотя Россия и не учитывает международные нормы и решения международных организаций, однако введение ведущими странами антироссийских санкций стало неожиданностью для Путина.

Эта страна (Россия – 24 канал) понимает другой язык – язык силы. На Западе это понимают и начали вводить санкции. К нашему большому сожалению, не все страны присоединились к санкциям. Но я должен сказать, что те, кто поддержали санкции – ведущие страны. Это ощутимо, и для Путина это большой удар. Он этого явно не ожидал,

– сказал Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа подчеркнул, что деокупация Крыма обязательно состоится, однако это – вопрос времени. Для этого Украина выбрала мирный, дипломатический путь.

"Сейчас Украина сама не в том состоянии, чтобы, скажем, военным путем освободить Крым. Но даже если бы она была способна, это крайне нежелательно. Это бы означало уничтожение, убийство большой части населения полуострова", – пояснил он.

Особенно тяжело сейчас приходится крымским татарам. Из-за атмосферы, которую определяет страна-оккупант, многие из них покидают полуостров. Джемилев отмечает, что для них "это действительно трагедия"

Это вопрос существования народа. В первую очередь, именно представители коренного народа связывают все свое будущее, сохранится ли вообще нация, именно с деоккупацией,

– подчеркнул лидер крымскотатарского народа.

При этом он отметил, что через многочисленные табу и запреты от страны-оккупанта сейчас на полуострове так, "как в худшие времена советского периода". ​

Как Россия аннексировала украинский Крым?

В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля). 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования. 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России. Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь на то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.