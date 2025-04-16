"Нашли закопанным в лесу": история женщины, потерявшей любимого во время оккупации Бучи врагом

Жительница Бучи Марина вынуждена была эвакуироваться из города после того, как туда в феврале 2022 года зашли россияне. Позже она потеряла связь со своим мужем Русланом, которого в конце концов нашли закопанным в лесу после убийства оккупантами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал NV.

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Какая история потери мужа Марины в Буче

Марина рассказала, что сама она родом из Луганска, однако после оккупации города в 2014 году была вынуждена оттуда уехать вместе с маленьким сыном Ярославом. Сначала они поселились в Полтаве, а затем приехали в Киев.

В 2016 году семья поселилась в Буче и начала новую жизнь. Марина во второй раз вышла замуж за мужа, по имени Руслан, и родила дочь.

До войны моя жизнь была полна привычных радостей и планов. Мой муж Руслан имел небольшой магазин по ремонту мобильных телефонов, и мы вместе воспитывали двух замечательных детей – сына и дочь. Я была молодой, возможно, несколько наивной, и никогда бы не могла представить, что окажусь один на один с двумя детьми во время войны,

– отметила женщина.

В начале марта 2022 года, когда Буча пылала под ударами российских войск, Марина решила с детьми эвакуироваться. Муж остался в самом городе. После этого раздался тревожный звонок от сестры Руслана – она не могла до него дозвониться.



Муж Марины Руслан и ее дети: Ярослав и Алина / Фото БФ "Дети Героев"

"Незадолго до этого Руслан говорил, что ищет топливо, поэтому я надеялась, что его телефон просто разрядился или потерялся. Тревога нарастала, но паники еще не было – в те дни многие теряли связь с родными", – вспоминает Марина.

По словам женщины, первые 2 недели после выезда из Бучи она цеплялась за надежду, что Руслан просто не имеет возможности выйти на связь.

Я убеждала себя, что он просто остался у кого-то из знакомых или уехал в соседний Ирпень. Но дни шли, а вестей от него не было. В начале апреля Бучу деоккупировали, связь постепенно восстанавливалась, но молчание моего мужа стало гнетущей реальностью. Именно тогда меня охватил настоящий ужас,

– рассказала жительница города.

Далее она начала просматривать телеграм-каналы, где люди разыскивали близких, но там не было ни одного упоминания о Руслане. Впоследствии одна неравнодушная девушка создала специальную группу, к которой присоединились следователи, и начали появляться первые крупицы информации.

В конце апреля 2022 года Марина вместе с дочерью пошли сдавать ДНК. В тот же день, вечером, она снова написала в группу, чтобы узнать есть ли какие-то обновления по Руслану.

"Несмотря на то, что новой информации почти не было, мне сообщили, что несколько дней назад нашли тела нескольких неизвестных мужчин. Незадолго в канале появилось фото с подписью "неопознанные". Мое сердце сжалось от предвкушения. По внешним признакам и фрагментам одежды я узнала его... моего Руслана", – рассказала Марина.

Женщина отмечает, что обстоятельств гибели мужа не знает, но после деоккупации Бучи его обнаружили закопанным в лесу рядом с еще 2 мужчинами. По словам Марины, ее муж был обычным, мирным человеком. И его жизнь безжалостно оборвали российские оккупанты.

Как женщина приходила в себя после потери мужа

Марина признается, с момента гибели мужа ее жизнь изменилась навсегда. Она осталась наедине с двумя детьми, и именно они стали ее главной опорой и смыслом жизни.

Ярославу скоро исполнится 16, он серьезный подросток, увлечен миром информационных технологий. А семилетняя Алина – настоящая маленькая изобретательница, ее энергия и неисчерпаемая фантазия не дают мне окончательно впасть в отчаяние. Именно их улыбки и вера в будущее дарят силы жить дальше, даже когда кажется, что это невозможно,

– сказала женщина.

Она замечает, что воспитывать детей самой невероятно трудно. Ведь все заботы и обязанности легли на ее плечи, а поддержки любимого больше нет. Однако Марина продолжает жить дальше, воспитывает Ярослава и Алину, а также пытается справиться с болезненной потерей.