Оккупационные власти Крыма пытаются передать членам экипажа "Норд" имеющиеся украинские паспорта

Оккупационные власти в Крыму через адвокатов и дипломатов пытаются срочно передать легальные документы – паспорта граждан Украины, из Крыма для членов экипажа сейнера "Норд", который перед тем задержали украинские пограничники.

Об этом заявил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабий. По его словам, у экипажа есть такие паспорта.

"По ним их пропустят в Крым через КПВВ без проблем. А по выданным оккупационными властями РФ "аусвайсам" никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию ГНС Украины", – заявил чиновник.

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При этом он опроверг информацию, которую распространили в российских СМИ о якобы договоренности между Украиной и Россией о пропуске членов экипажа через границу.

Напомним, в ночь на 8 апреля команда судна "Норд" попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" на Харьковщине. Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета. Это команда сейнера, который 25 марта украинские пограничники задержали в части украинских вод Азовского моря. Судно с припиской в ​​Крыму было под российским флагом.



Корабль был доставлен в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел, в том числе "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". 6 апреля херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбаненко мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В тот же день за него внесли залог.



Стоит отметить, что так называемое ФСБ в аннексированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа.