Оккупационные войска России укрепляют позиции и усиливаются техникой, пользуясь "перемирием"

Оккупанты продолжают совершенствование своих позиций (как в первой линии, так и во второй) в инженерном отношении. Кроме того, отмечается проведение ряда перегруппировок и усиления оккупационных формирований на отдельных участках линии фронта

Об этом сообщает "Информационное сопротивление". В частности противник продолжает укреплять и усиливать северный фас Дебальцевского узла обороны в районе Светлодарской дуги. В районе Новогригорьевки отмечается появление новых единиц бронетехники (4 БМП-1\2 и 1 МТ-ЛБ).

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Также отмечен подвоз БК несколькими КамАЗами со стороны Углегорска в сторону посёлка Калиновка (речь идёт о миномётных минах и боеприпасах к гранатомётам).

Оккупанты усилили своё подразделение, которое обороняется по рубежу высота 206.9 – Белая Каменка несколькими единицами бронетехники (в районе Белой Каменки наблюдалась пара окопанных БМП-1 и 1 МТ-ЛБ), ещё 3 единицы БМП-1 наблюдались в районе юго-восточнее Петровского, замаскированные в посадке (рассредоточены);

4-й отбн 2-го АК (бывший танковый батальон "Август") повторно отправляется на полигон для проведения учений. Согласно планов, кроме прочих вопросов, будет отрабатываться вопрос применение танков совместно с артиллерией.

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В 7-й омсбр после последних "дружеских подрывов" на ручных гранатах – очередное служебное расследование. Командный состав в очередной раз проводит "плотную воспитательную работу", особенно в первой линии позиций противника.