Оккупант признался, что убил 25 мирных, его коллега рассказал о плане изнасилования украинки

Российских убийц награждают за издевательства над украинцами и массовые убийства. Об этом свидетельствует перехваченный разговор между родственниками-захватчиками.

Об этом 21 апреля рассказали в СБУ. Заметили, что оккупантам даже вручают медали за убийства.

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"Это подтверждает очередной разговор двух родственников-захватчиков, которые хвастались своими "подвигами" на войне. Они обсуждают, что хладнокровно расстреляли 25 гражданских", – написали в СБУ.

О чем говорят оккупанты

На записи рашист хвастается, что 25 человек выезжали автобусом, но их убили. Другой рассказывает, что планирует изнасиловать украинку. Рашист называет свои действия "свиданием" и смеется. Он заявил, что девушка уже в плену, ее связали.

Но захватчикам недолго осталось радостно кичиться своими зверствами. За каждое преступление придется отвечать!

– заявили в СБУ.

Заметьте – разговор русских убийц: смотрите видео