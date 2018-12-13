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      Оккупант активно распространяет фейки о ВСУ среди местного населения на Донбассе, – Минобороны

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      Оккупант активно распространяет фейки о ВСУ
      Оккупант активно распространяет фейки о ВСУ / Фото из открытых источников

      Пропагандистские СМИ на Донбассе распространяют фейки о "наступление Вооруженных Сил Украины 14 -15 декабря на Мариупольском направлении".

      Об этом во время брифинга сообщил руководитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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      По его словам, оккупант навязывает местному населению ложную информацию относительно действий Объединенных сил. Как отметил представитель, такие шаги делаются врагом намеренно: они имеют целью оправдать увеличение территорий, на которых скрыто разворачиваются новые подразделения российских оккупационных войск.

      В то же время, как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, в указанные районы прибыли съемочные группы российских пропагандистских "СМИ", которыми уже подготовлены и распространяются провокационные и фейковые видеосюжеты, в том числе "о наступлении Вооруженных Сил Украины 14-15 декабря с.г. на мариупольском направлении",
      – отметил сообщил Дмитрий Гуцуляк.

      Враг пытается использовать манипуляции для того, чтобы усилить антиукраинские настроения и предотвратить снижение "боевого духа" пророссийских боевиков.

      Напомним, пророссийские боевики передали Украине 42 заключенных из оккупированного Луганска. Все они были осуждены еще до начала агрессии РФ в 2014 г. и выразили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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