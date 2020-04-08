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      Оккупант обстреливал на Донбассе и получил отпор – ВСУ подбили противотанковый ракетный комплекс

      - Читати новину українською
      Война на Донбассе / 24 канал

      На Донбассе за прошедшие сутки, 7 апреля, оккупанты 10 раз обстреляли позиции ВСУ, обошлось без раненых. Украинские военные подбили противотанковый ракетный комплекс оккупанта и ранили одного боевика.

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      Минами калибра в 120 миллиметра поливали украинские позиции на окраинах Новотошковского и Новозвановки. А из минометов 82-го калибра обстреливали возле Новоалександровки и Попасной.

      На Донетчине же применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Горячее всего было вблизи Каменки, Авдеевки и Марьинки. Там, кстати, стреляли и сегодня, 8 апреля. Также запрещенным минометным огнем 82-го калибра били возле села Павлополь. Выпустили два десятка мин.

      Все огневые провокации были прекращены благодаря ВСУ, в результате чего противник был вынужден вернуться в режим прекращения огня.

      По данным разведки, 7 апреля украинские бойцы ранили одного боевика и подбили их противотанковый ракетный комплекс.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
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