Оккупант обстреливал на Донбассе и получил отпор – ВСУ подбили противотанковый ракетный комплекс
На Донбассе за прошедшие сутки, 7 апреля, оккупанты 10 раз обстреляли позиции ВСУ, обошлось без раненых. Украинские военные подбили противотанковый ракетный комплекс оккупанта и ранили одного боевика.
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Минами калибра в 120 миллиметра поливали украинские позиции на окраинах Новотошковского и Новозвановки. А из минометов 82-го калибра обстреливали возле Новоалександровки и Попасной.
На Донетчине же применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Горячее всего было вблизи Каменки, Авдеевки и Марьинки. Там, кстати, стреляли и сегодня, 8 апреля. Также запрещенным минометным огнем 82-го калибра били возле села Павлополь. Выпустили два десятка мин.
Все огневые провокации были прекращены благодаря ВСУ, в результате чего противник был вынужден вернуться в режим прекращения огня.
По данным разведки, 7 апреля украинские бойцы ранили одного боевика и подбили их противотанковый ракетный комплекс.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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