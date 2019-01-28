Оккупантов из так называемых "ДНР" и "ЛНР" пригласили на "кубок непризнанных республик"

Так называемая Конфедерация независимых футбольных федераций ConIFA решила провести кубок Европы среди сборных непризнанных стран. К участию пригласили и представителей фейковых "ДНР" и "ЛНР".

Всего в турнире примут участие 12 команд. Кроме представителей оккупированных регионов Украины, к участию пригласили Нагорный Карабах, Лапландию, Абхазию, Графство Ницца, Чамерию (регион на юге Албании и востоке Греции), Паданию (сепаратисты севера Италии), Сардинию, Секейский край (венгерское меньшинство в Румынии), Западную Армению (армянская диаспора в Турции и др.), Южную Осетию. Ни одна из этих команд не представляет страны и не является членом ФИФА. Поэтому официального значения у этого турнира нет.

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Кубок Европы ConIFA пройдет в Степанакерте с 1 по 16 июня 2019 года. Это город расположен в Нагорном Карабахе, де-факто столица и город государственного значения самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, де-юре город республиканского значения Азербайджана.



Участники так называемого "чемпионата Европы среди непризнанных стран"

Представители фейковых республик уже участвовали в соревнованиях под эгидой так называемой ConIFA. Летом 2018 года был организован "чемпионат мира среди сборных непризнанных государств, зависимых территорий и нацменьшинств". Однако тогда представители "ДНР" и "ЛНР" не смогли пройти отбор. Зато на турнире выступила команда "Karpatalja", которая и выиграла турнир. Она представляла венгров Закарпатья. Но оказалось, что со всей команды украинское гражданство было лишь у двух игроков. Их пожизненно дисквалифицировали. Остальные футболисты – граждане Венгрии. Им запретили въезд на территорию Украины. На этот раз они участия в турнире под эгидой ConIFA не принимают.

ConIFA была основана в 2013 году.

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