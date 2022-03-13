Оккупанты нанесли удар по психоневрологическому интернату в Пуща-Водице

Русские нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату. К счастью, перед этим персонал и подопечных успели эвакуировать.

Один из вражеских снарядов попал в помещение котельной. В результате там повреждена крыша, есть также и разрушение внутри.

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Второй снаряд попал в помещение морга. В результате взрывной волны частичным разрушениям подвергся и жилой корпус учреждения. Сейчас на месте обстрела работают специалисты по экстренным службам.

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