По этому факту возбуждены уголовные производства. Броварская, Бучанская и Вышгородская окружные прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Роддом, больница, детское отделение и терапия уничтожены, - глава ОВА о разрушениях в Мариуполе

Атака произошла 8 марта. Военнослужащие вооруженных сил России из танка обстреляли автомобиль вблизи села Шевченково Броварского района – погибли супруги.

10-летнюю девочку ранили в тот же день, когда она переходила реку Ирпень со стороны Гавриловки. Ребенок получил сквозное обломочное ранение и находится в больнице.

Другие пострадавшие в Киевской области

Россияне из стрелкового оружия открыли огонь по мирному населению в селе Козаровичи Вышгородского района. Там ранены мужчина и женщина.

В селе Заворичи погиб мужчина – также в результате обстрела оккупантами. Трое мирных жителей получили ранения, а также сгорела церковь.

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Важно – оккупанты открыли огонь во время эвакуации: смотрите видео