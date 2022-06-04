Хайп, непроверенные источники или корректировка вражеского огня?

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко 1 июня распространил информацию о том, что россияне якобы поразили Бескидский тоннель во Львовской области. Информация оказалась неточной, однако представители оккупантов ее "приняли во внимание" и уже анонсировали удары по железнодорожным тоннелям в западных областях Украины.

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Напомним, 1 июня россияне нанесли удары по Львовщине, в тот же день советник главы МВД Антон Геращенко сообщил в собственном телеграм-канале, что вражеские ракеты попали в Бескидский железнодорожный тоннель.

Это утверждение впоследствии опровергли глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин и глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По словам Камышина, россияне действительно ударили по железнодорожной инфраструктуре, однако информация о Бескидском тоннеле не соответствует действительности. "Информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности", – сообщил Камышин.





Геращенко не опроверг свое сообщение, но отредактировал текст своего поста: в обновленном варианте текста уже нет упоминания о Бескидском тоннеле.

В свою очередь, Козицкий уточнил, что речь идет об объекте транспортной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области.

"Хочу также в очередной раз подчеркнуть: следите за тем, откуда вы берете информацию. Вчера один телеграм-канал распространил фейк об этом ракетном ударе. Многие телеграм-каналы, медиа и люди перепостили себе этот фейк, а затем первоисточник отредактировал информацию", – подчеркнул чиновник.





Оккупанты обещают новые удары

Источники оккупантов уже анонсировали возможность дальнейших ударов по железнодорожным объектам на западе Украины, в том числе и по Бескидскому тоннелю, который упоминал Геращенко.

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Так называемый "посол ЛНР" в России Родион Мельник заявил, что "для предотвращения поставок иностранной военной техники на Донбасс, которую так обильно сегодня выделяет Запад, необходимо уничтожить пути ее доставки в места военных действий – прежде всего железнодорожные тоннели на западной Украине".

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