Об этом в эфире 24 канала сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он отметил, что информация о его коллеге появилась сегодня, 6 апреля.

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Его похитили из его дома, к большому сожалению,

– сказал Хлань.

Максименко также является руководителем сельскохозяйственного предприятия "Рассвет". А также с 2014 год он помогал Вооруженным Силам Украины.

Местные жители уже обратились за помощью, чтобы его освободить.

Оккупанты идут по списку

Как добавил депутат, такие новости о похищении людей приходят почти из всех временно оккупированных мест.

"Оккупанты идут по каким-то спискам. Непонятно, где они их взяли, но они есть. И теперь они преследуют всех, кто может противостоять оккупанту: с оружием в руках или информационным оружием", – подчеркнул Хлань.

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