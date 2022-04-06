Оккупанты похитили депутата Сергея Максименко вместе с сыном, – Херсонский облсовет
Депутата нескольких созывов Херсонского областного совета Сергея Ивановича Максименко похитили оккупанты.
Об этом в эфире 24 канала сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он отметил, что информация о его коллеге появилась сегодня, 6 апреля.
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Его похитили из его дома, к большому сожалению,
– сказал Хлань.
Максименко также является руководителем сельскохозяйственного предприятия "Рассвет". А также с 2014 год он помогал Вооруженным Силам Украины.
Местные жители уже обратились за помощью, чтобы его освободить.
Оккупанты идут по списку
Как добавил депутат, такие новости о похищении людей приходят почти из всех временно оккупированных мест.
"Оккупанты идут по каким-то спискам. Непонятно, где они их взяли, но они есть. И теперь они преследуют всех, кто может противостоять оккупанту: с оружием в руках или информационным оружием", – подчеркнул Хлань.
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