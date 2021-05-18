Оккупанты "предостерегли" крымских татар не чтить годовщину геноцида
Российские оккупанты в Крыму прибегли к циничным действиям накануне 18 мая – годовщины геноцида крымскотатарского народа. Они разносили по домам активистов и членов Меджлиса открытки с "предостережениями".
Источник:фейсбук Рефата Чубарова
Об этом сообщил в фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, россияне очень не хотят, чтобы 18 мая на оккупированном полуострове происходили какие-то мероприятия.
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Оккупанты в Крыму угрожали крымским татарам накануне 18 мая
Рефат Чубаров написал, что "в Крыму сегодня (речь о 17 мая – 24 канал) российские оккупанты массово разносили письменные "предостережения" карательных органов". В частности, наведались они к:
- Домам членов Меджлиса крымскотатарского народа,
- Делегатов Курултая крымскотатарского народа,
- И активистов крымскотатарского национального движения.
Такие циничные действия оккупанты совершили накануне 18 мая не зря, ведь именно в этот день отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Кроме этого, в ряде населенных пунктов российские оккупанты поставили условия, при соблюдении которых они позволят крымским татарам возлагать цветы и осуществлять молебны в памятных местах,
– сообщил Чубаров.
Например, в поселке Биюк-Онлар района Курман – Красногвардейское местная оккупационная администрация потребовала "не использовать в мемориальной церемонии крымскотатарские национальные флаги".
Почему 18 мая – памятная дата в истории крымскотатарского народа и Украины
- 18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день в 1944 году советская власть начала операцию по депортации крымских татар из Крыма.
- В волне 18 – 20 чисел с полуострова вывезли более 180 тысяч человек, как пишет Украинский институт национальной памяти. Большинство имущества депортированных конфисковало государство.
- Причиной такой жестокости власти СССР назвали "предательские действия крымских татар против советского народа". При этом никаких доказательств этого не приводили – потому как их и не существует.
- В январе 1945 в СССР приняли закон, которым запретили депортированным покидать определенные для них районы поселения, а глав семей обязали ежемесячно являться в милицию. А через год Крым лишили автономии.
- Так продолжалось почти до конца существования Советского Союза. Массовое возвращение крымских татар в Крым началось только в 1989.
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