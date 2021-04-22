В окупованому Криму 22 квітня пройдуть навчання за участю бойових кораблів і суден російського Чорноморського флоту та Каспійської флотилії. Росія проведе тренування своїх військ на території полігону Опук.

Про російські військові навчання на території окупованого Кримського півострова видання повідомляє з посиланням на російське міноборони.

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Що відомо про нові військові навчання окупантів у Криму

Навчання підуть на полігоні Опук, неподалік Керчі та Феодосії. Для цього туди напередодні перекинули російські війська.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, бойові кораблі й судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії, підрозділи Повітряно-десантних військ,

– йдеться у повідомленні.

У міноборони Росії додали, що можливості полігону дозволяють відпрацювати десантування військ і подолання протидесантної оборони противника, здійснювати висадку морського десанту до 2 батальйонів морської піхоти одночасно, виконувати стрільби по берегових цілях.

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Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу