Более 460 детей в Украине пострадали из-за войны, которую начала Россия.

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Добавим, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их уточнению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Где пострадало больше всего детей

По полученным Офисом генпрокурору данным больше всего пострадало детей в:

Киевской области – 86, отдельно в Киеве – 16 детей,

Донецкой области – 81 ребенок,

Харьковской области – 73 ребенка,

Черниговской области – 50 детей,

Николаевской области – 39 детей,

Луганской области – 32 ребенка,

Запорожской области – 22 ребенка,

Херсонской области – 29 детей,

Сумской области – 16 детей,

Житомирской области – 15 детей.

Жуткие факты убийств

6 апреля в морг доставили тело 12-летней девочки , которая во время обстрелов в марте сгорела прямо в автомобиле на трассе близ села Ягодное на Черниговщине.

, которая во время обстрелов в марте сгорела прямо в автомобиле на трассе близ села Ягодное на Черниговщине. Известно, что во время временной оккупации в марте территорий Вышгородского района Киевской области российские военные обстреляли гражданское население в пгт Дымер. В результате обстрела получил ранение ребенок, а его отец погиб на месте.

Добавим, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.

К слову, 4-летнего Сашу, которого искали три недели, нашли мертвым. Мальчик с бабушкой пытался эвакуироваться на лодке из села Вышгородского района Киевской области. Однако 6 апреля обнаружили тело ребенка – его расстреляли оккупанты.

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