Оккупанты убили 167 детей, а количество раненых – возросло: жуткие данные из областей
Источник:телеграм Офиса генпрокурора
В результате вооруженной агрессии РФ в Украине официально уже погибли 167 детей. Также возросло количество раненых – их около 300.
Более 460 детей в Украине пострадали из-за войны, которую начала Россия.
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Добавим, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их уточнению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Где пострадало больше всего детей
По полученным Офисом генпрокурору данным больше всего пострадало детей в:
- Киевской области – 86, отдельно в Киеве – 16 детей,
- Донецкой области – 81 ребенок,
- Харьковской области – 73 ребенка,
- Черниговской области – 50 детей,
- Николаевской области – 39 детей,
- Луганской области – 32 ребенка,
- Запорожской области – 22 ребенка,
- Херсонской области – 29 детей,
- Сумской области – 16 детей,
- Житомирской области – 15 детей.
Жуткие факты убийств
- 6 апреля в морг доставили тело 12-летней девочки, которая во время обстрелов в марте сгорела прямо в автомобиле на трассе близ села Ягодное на Черниговщине.
- Известно, что во время временной оккупации в марте территорий Вышгородского района Киевской области российские военные обстреляли гражданское население в пгт Дымер. В результате обстрела получил ранение ребенок, а его отец погиб на месте.
Добавим, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.
К слову, 4-летнего Сашу, которого искали три недели, нашли мертвым. Мальчик с бабушкой пытался эвакуироваться на лодке из села Вышгородского района Киевской области. Однако 6 апреля обнаружили тело ребенка – его расстреляли оккупанты.
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