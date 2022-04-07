Оккупанты убили 167 детей, а количество раненых – возросло: жуткие данные из областей

7 апреля 2022 , 09:13
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Источник:

телеграм Офиса генпрокурора

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине официально уже погибли 167 детей. Также возросло количество раненых – их около 300.

Более 460 детей в Украине пострадали из-за войны, которую начала Россия.

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Добавим, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их уточнению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Где пострадало больше всего детей

По полученным Офисом генпрокурору данным больше всего пострадало детей в:

  • Киевской области – 86, отдельно в Киеве – 16 детей,
  • Донецкой области – 81 ребенок,
  • Харьковской области – 73 ребенка,
  • Черниговской области – 50 детей,
  • Николаевской области – 39 детей,
  • Луганской области – 32 ребенка,
  • Запорожской области – 22 ребенка,
  • Херсонской области – 29 детей,
  • Сумской области – 16 детей,
  • Житомирской области – 15 детей.

Жуткие факты убийств

  • 6 апреля в морг доставили тело 12-летней девочки, которая во время обстрелов в марте сгорела прямо в автомобиле на трассе близ села Ягодное на Черниговщине.
  • Известно, что во время временной оккупации в марте территорий Вышгородского района Киевской области российские военные обстреляли гражданское население в пгт Дымер. В результате обстрела получил ранение ребенок, а его отец погиб на месте.

Добавим, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.

К слову, 4-летнего Сашу, которого искали три недели, нашли мертвым. Мальчик с бабушкой пытался эвакуироваться на лодке из села Вышгородского района Киевской области. Однако 6 апреля обнаружили тело ребенка – его расстреляли оккупанты.

Важно – Нашли мертвым 4-летнего мальчика, бежавшего от оккупантов: видео

 

Автор: Марія Бондар