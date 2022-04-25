Оккупанты утром ракетами атаковали Николаев: среди раненых – ребенок
Источник:телеграм-канал Александра Сенкевича
Утром 25 апреля российские войска снова атаковали Николаев ракетами. Из-за обстрелов повреждено несколько зданий в жилом районе.
В результате разрушений два человека получили ранения. Один из них – ребенок. Городской голова Александр Сенкевич попросил людей не пренебрегать правилами безопасности.
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Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги нужно держаться подальше от окон, соблюдать правила двух стен или прятаться в укрытиях.
Берегите себя и своих родных!
– подчеркнул Сенкевич.
Обратите внимание: 26 апреля Николаевская областная станция переливания крови приглашает доноров с I группой резус (+), III группой резус (-) и IV группой резус (+) и (-).
- Адрес: переулок Радио, 2
- Начало работы: с 8:00.
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