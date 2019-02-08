Оккупанты 6 раз открывали огонь по украинским позициям, однако сами понесли потери, – штаб ООС

За прошедшие сутки, 7 февраля, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. К счастью, украинские защитники не пострадали, а вот среди оккупантов – потери: 1 боевик погиб, еще 3 ранены.

Так, пророссийские оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников: дважды – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Водяное, из гранатометов – в районе населенного пункта Пищевик, из автоматических гранатометов и стрелкового оружия – в районе поселка Крымское, дважды из минометов калибра 120 и 82 миллиметров – в районе населенного пункта Троицкое.

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Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения обороняющихся останавливали вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Так, по данным разведки, 7 февраля, одного оккупанта уничтожили и трое получили ранения.

Кроме того, 7 февраля на подконтрольную территорию Украины оккупанты передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области. Украинская омбудсвумен Людмила Денисова присутствовала при передаче этих украинских осужденных. Она вспомнила, что в декабре 2018 года боевики передали 42-х заключенных, 12 из которых уже освобождены в связи с отбытием назначенного срока наказания.