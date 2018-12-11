Оккупанты из минометов и гранатометов обстреляли поселения на Донетчине: одно из них уничтожили

За прошедшие сутки, 10 декабря, враг открывал огонь 12 раз, применяя оружие, запрещенное минскими соглашениями. Ни один боец Объединенных сил не получил ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Пророссийские боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли украинские позиции неподалеку Новоалександровки на Попаснянском направлении и в районе населенного пункта Пески, что на Донецком направлении.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм велся обстрел в районе хутора Вольного,Зайцевого, шахты Бутовка, Песков. А из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Новозвановке, Марьинке, Березовом, Невельском и Чермалык.

По Опитному отработал вражеский снайпер.

Наши бойцы уничтожили одного оккупанта, трех – ранили. Потерь среди украинских защитников нет.