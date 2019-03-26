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      Оккупанты Крыму объявили приговор журналисту, критиковавшему Россию и поддерживавшему Украину

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      Евгений Гайворонский
      Евгений Гайворонский / Соцсети

      В оккупированном Кремлем Крыму так называемые "правоохранители" задержали ялтинского журналиста Евгения Гайворонского. Причина – будто бы у него обнаружили наркотики. Произошло это 26 марта. В тот же день состоялся суд над ним.

      Задержание и суд над Гайворонским: детали

      Как рассказали знакомые представителя СМИ, в тот же день над ним должен был состояться суд, передает ресурс "Крым. Реалии".

       Смотрите также: Как пророссийская власть Крыма ликвидирует независимых журналистов

      "Он мне позвонил несколько часов назад. И очень коротко сказал: "У меня есть один звонок. Задержали. Подбросили наркотики". Я, конечно, поставила вопрос, какие. Он сказал: "Анабиоиды (вероятно, журналист имел в виду каннабиноиды, в природе встречаются в растениях семейства конопляных и являются действующими веществами гашиша и марихуаны – 24 канал). В 15:00 по местному времени у меня суд. В городском суде Ялты", – отметила знакомая Гайворонского.

      По информации местного ресурса "Крыминформ", так называемый "мировой суд в Ялте" рассмотрел протокол об административном нарушении и присудил Гайворонскому административный арест сроком на 12 суток.

      Журналиста обвиняют в употреблении наркотиков. Как утверждает издание, Гайворонский согласился пройти медосмотр, и в соответствии с результатами экспертизы, в его организме якобы были наркотические вещества.

      Также суд обязал представителя СМИ пройти диагностику и лечение от наркотической зависимости. Если он будет уклоняться от этого, ему грозит административная ответственность. Гайворонский будет проходить лечение в Ялтинской городской больнице №2.

      Почему Гайворонского уволили с последнего места его работы

      Ранее журналист работал в нескольких крымских изданиях, а последним его местом работы был севастопольский информационный сайт "Примечание". По словам представителей ресурса, он работал здесь как внештатный автор: посылал в редакцию материалы на злободневные и остросоциальные темы из жизни Ялты, которые часто помогали найти справедливость.

      В то же время в СМИ говорят, что он вел достаточно активную жизнь в социальных сетях и некоторые его сообщения содержали критику оккупационной власти Крыма. По словам редакции сайта, ранее Гайворонский называл себя патриотом России, но после обысков в его квартире, высказывания журналиста резко стали проукраинскими (крымские издания сообщают, что он публиковал в соцсетях ряд материалов в поддержку действующей украинской власти и оскорбления в адрес представителей крымской и российской власти , в частности президента России Владимира Путина – 24 канал).

      Кроме того, в "Крыминформи" утверждают, что на заседании суда Гайворонский предъявил российский паспорт, хотя ранее заявлял о его уничтожении. Также он отказывался от каких-либо объяснений по факту нарушения, ссылаясь на российскую Конституцию.

      Пророссийская позиция Гайворонского по Крыму в эфире пропагандистского канала: смотрите на видео с 40 секунды

      "Официально заявляем, что больше Евгений Гайворонский на сайте "Примечания" не публикуется. С 18 марта 2019 года сотрудничество с ялтинским автором официально прекращено, о чем сообщил редактор интернет-издания Виктор Ядуха", – добавили на ресурсе.

      Читайте также: Оккупанты задержали двух активистов на админгранице с Крымом

      Что известно об обыске у Евгения Гайворонского

      Российские силовики провели обыск в его квартире в Ялте 6 марта. По словам российского активиста Ильи Большедворова, это было постановление так называемого "Киевского районного суда Симферополя".

      "У него изъяли документы, электронную технику, телефон, компьютер. Все, что может быть носителем информации. Сейчас он находится на свободе. Никто его не задерживал. Возили на медицинское обследование по выявлению наркотиков и алкоголя. Ничего не нашли. Официальные причины обыска у Гайворонского для меня пока неизвестны", – подчеркивал он.

      Большедворов добавил, что после этого Гайворонский обратился с жалобой в Следственный комитет России и российскую прокуратуру на "незаконные действия сотрудников "полиции".

      Что еще известно о Евгении Гайворонском?
      Родился он в Донецке, где и закончил журналистский факультет одного из высших учебных заведений. После занимался в городе журналистской деятельностью. В Ялте живет несколько лет. Ранее работал пресс-секретарем в местном пророссийском общественной организации "Народное единство". Ее активисты в марте 2014 года собирали подписи за проведение так называемого "референдума" о "присоединении" Крыма к России. Впоследствии был сотрудником нескольких пророссийских крымских изданий. Последнее его место работы, севастопольский сайт "Примечания" называют оппозиционным, поскольку тот критикует местные власти.

      В начале февраля 2018 года Гайворонский заявил, что его избили в центре Ялты. Он сообщал, что в тот день шел на встречу с читателем, чтобы поговорить о предстоящем ремонте в городском парке. Журналист считает заказчиком нападения ялтинского девелопера Дмитрия Тюкаева, "бизнесу и нарушением закона которого" он посвятил несколько журналистских расследований. Тюкаев, со своей стороны, заявил, что подал иск к Гайворонскому о защите чести, достоинства и деловой репутации. В итоге Гайворонского публично обвинили в инсценировке события.

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      Теги: Новости Украины Судьи Журналисты Аннексия Крыма Новости Крыма Наркотики
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