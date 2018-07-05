Оккупанты Луганщины отметились дерзкой подделкой украинского продукта

В одном из магазинов оккупированного Луганская продается кефир, который очень напоминает продукт украинской торговой марки, правда он к ней никакого отношения не имеет. Кроме того, все надписи и лозунги являются идентичными, но переведены на русский язык.

Об этом сообщает ресурс Jyrnalist.

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"Даже не смешно, но в оккупированном Луганске кражи уже вошли в моду. В городе, чтобы повысить продажи, начали подделывать украинские продукты. Вот ведь, как бывает в оккупированном Луганске: выйдешь в магазин за кефирчиком, увидишь нормальный продукт из свободной Украины, купишь – а оно оказывается совсем не тем, на что ты рассчитывал!" – подчеркивается в материале.

Как отмечают журналисты, наглую подделку украинского товара можно увидеть в магазине с говорящим названием "Абсолют".

В местном супермаркете" Абсолют "продается кефир. На первый взгляд производства Купянского молочного комбината "Заречье". Но внимательно приглядевшись, понимаешь, что это подделка! Даже лозунг "Заречья" "Качество – наша традиция" перевели на русский и влепили на тару. На обороте оккупанты сообщают, что кефир-то все-таки – их, оккупантский! Производства Луганского хладокомбината. Даже гордо приписано "Сделано в "ЛНР",

– отметили представители издания.



Оккупанты подделали украинский кефир, содрав даже лозунг

Также ресурс обнародовал фото оригинального товара – кефира "Заречье".

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"И не какое-нибудь "Заречное", а нормальный продукт. И девиз на украинском языке: "Якість – наша традиція". Так вот, оказывается для чего несколько тысяч убитых, десятки тысяч раненых и миллионы беженцев – чтобы на отжатом производстве оккупанты могли подрабатывать молочную продукцию! Так, ради этого стоило развязывать войну! " – заключает автор.

Настоящий кефир "Заречье" производится Купянским молочным комбинатом в Харьковской области

Напомним, в конце апреля в одном из магазинов Луганска активисты обнаружили "Апельсин Египет", который был произведен в так называемой "ЛНР".