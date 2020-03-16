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      Оккупанты на Донбассе к фейкам о коронавирусе в ВСУ добавили эпидемии оспы

      - Читати новину українською

      На Донбассе враг любым способом пытается дискредитировать украинскую армию, но, очевидно, это не слишком удается. Поэтому не придумали ничего лучшего, как ежедневно сообщать о случаях заболевания на коронавирус в рядах ВСУ. Однако и этого оказалось мало – 15 марта боевики "нашли" у украинцев оспу.

      "СМИ" оккупантов и их "официальные органы" ежедневно сообщают о новых случаях выявления коронавируса в ВСУ. Если бы подсчитать их всех, то украинская армия вся должна уже быть на строгом карантине. 

      К слову Аваков заявил, что в оккупированной Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса

      Например, 14 марта написали о "целой бригаде, которую отправили на карантин". 15 марта добавили еще немного "мнимых больных", и так каждый день. 



      Фото с сайта, где оккупанты пишут свои "новости"

      Но этого оказалось мало. В этот же день, 15 марта, "народная милиция ДНР" со всей серьезностью сообщила, что в ВСУ – эпидемия оспы. И все бы ничего, только вот этой болезнью в мире не болеют уже более 40 лет. 

      По данным ВОЗ, 9 декабря 1979 благодаря вакцинации мир полностью преодолел оспу. В мае 1980 года 33-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения официально объявила, что "мир и все его народы обрели свободу от оспы".

      Но что за дело пророссийским боевикам до какой-то ВОЗ? 


      В Украине по состоянию на 15 марта подтвердили только 3 случая инфицирования / Инфографика 24 канала

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      15 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Вооруженные силы Украины Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе Курьезные новости
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