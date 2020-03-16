Оккупанты на Донбассе к фейкам о коронавирусе в ВСУ добавили эпидемии оспы

На Донбассе враг любым способом пытается дискредитировать украинскую армию, но, очевидно, это не слишком удается. Поэтому не придумали ничего лучшего, как ежедневно сообщать о случаях заболевания на коронавирус в рядах ВСУ. Однако и этого оказалось мало – 15 марта боевики "нашли" у украинцев оспу.

"СМИ" оккупантов и их "официальные органы" ежедневно сообщают о новых случаях выявления коронавируса в ВСУ. Если бы подсчитать их всех, то украинская армия вся должна уже быть на строгом карантине.

К слову Аваков заявил, что в оккупированной Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса

Например, 14 марта написали о "целой бригаде, которую отправили на карантин". 15 марта добавили еще немного "мнимых больных", и так каждый день.





Фото с сайта, где оккупанты пишут свои "новости"

Но этого оказалось мало. В этот же день, 15 марта, "народная милиция ДНР" со всей серьезностью сообщила, что в ВСУ – эпидемия оспы. И все бы ничего, только вот этой болезнью в мире не болеют уже более 40 лет.

"В ходе проверки выявлено 17 случаев заболевания военнослужащих оспой". Серьёзно? Скажите кто-нибудь бакланам, что последний случай оспы был зафиксирован в 1978 году, а то они, похоже, не в курсе #кормимватуговном https://t.co/0y1yPdQPFZ #1ак #роа #роспроп pic.twitter.com/djAmJgZcNK - Necro мыс (@ 666_mancer) 15 марта 2020

По данным ВОЗ , 9 декабря 1979 благодаря вакцинации мир полностью преодолел оспу. В мае 1980 года 33-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения официально объявила, что "мир и все его народы обрели свободу от оспы".

Но что за дело пророссийским боевикам до какой-то ВОЗ?