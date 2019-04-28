Оккупанты на Донбассе опять нарушили режим тишины: украинские бойцы дали достойный отпор
Сутки на фронте 27 апреля прошли под обстрелами, ранен один украинский защитник. Враг 13 раз нарушал режим прекращения огня.
Красногоровку, Новоселовка вторую и Луганское обстреляли из гранатометов различных систем.
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А Широкино и Лебединский, недалеко Мариуполя, накрыли огнем из стрелкового оружия. Павлополь – из минометов.
На обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.
Они периодически обстреливают как минометами, так и крупнокалиберными пулеметами 12,7 или 7,62 – постоянно работают,
– отметил военнослужащий ВСУ Ярослав.
Видео: военнослужащий о времени на фронте
Источник: 24 канал
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