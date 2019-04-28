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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Оккупанты на Донбассе опять нарушили режим тишины: украинские бойцы дали достойный отпор

      44 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      Сутки на фронте 27 апреля прошли под обстрелами, ранен один украинский защитник. Враг 13 раз нарушал режим прекращения огня.

      Красногоровку, Новоселовка вторую и Луганское обстреляли из гранатометов различных систем.

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      А Широкино и Лебединский, недалеко Мариуполя, накрыли огнем из стрелкового оружия. Павлополь – из минометов.

      На обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

      Они периодически обстреливают как минометами, так и крупнокалиберными пулеметами 12,7 или 7,62 – постоянно работают,
      – отметил военнослужащий ВСУ Ярослав.

      Видео: военнослужащий о времени на фронте

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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