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      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Оккупанты на Донбассе ввели закон о госгранице: в Украине это назвали "российской пощечиной"

      21 Читати новину українською
      Война на Донбассе / 24 канал

      Пророссийские боевики в Донецкой области отличились очередным циничным "решением" о захваченных территориях. Так, представители оккупационной администрации проголосовали за так называемый "закон о государственной границе". Сделали они это умышленно, накануне парижского саммита в нормандском формате.

      В этом убежден украинский дипломат Константин Елисеев. О коварстве врага он написал в своем микроблоге в твиттер.

      Важно: Оккупанты обстреляли Донбасс: погиб военный

      Дело в том, что представители так называемой "ДНР" "ввели" в состав своего образования более 60% Донецкой области, подконтрольных украинской власти. Следовательно, "государственная граница ДНР", согласно "закону", должна проходить в рамках "бывшей" Донецкой области.

      Громкая пощечина РФ и ее марионеток накануне нормандского саммита. Своим заказным решением о так называемой "государственной границе ДНР" Москва дает понять, что у нее есть свой сценарий автономизации Донбасса,
      – отметил Елисеев.

      Дипломат подчеркнул: Украина и международные партнеры должны решительно отреагировать на такую дерзость оккупантов.

      В то же время, перед встречей "нормандской четверки" из Кремля также звучат тревожные заявления. В частности, там говорится, что ключевой темой предстоящих переговоров станет вопрос статуса оккупированных территорий Донбасса.

      карта окупованих територій ООС Донбас
      Карта оккупированных территорий ООС: инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Нормандский формат Украина – Россия Пророссийские боевики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины Новости политики
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