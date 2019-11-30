Оккупанты на Донбассе ввели закон о госгранице: в Украине это назвали "российской пощечиной"

Пророссийские боевики в Донецкой области отличились очередным циничным "решением" о захваченных территориях. Так, представители оккупационной администрации проголосовали за так называемый "закон о государственной границе". Сделали они это умышленно, накануне парижского саммита в нормандском формате.

В этом убежден украинский дипломат Константин Елисеев. О коварстве врага он написал в своем микроблоге в твиттер.

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Дело в том, что представители так называемой "ДНР" "ввели" в состав своего образования более 60% Донецкой области, подконтрольных украинской власти. Следовательно, "государственная граница ДНР", согласно "закону", должна проходить в рамках "бывшей" Донецкой области.

Громкая пощечина РФ и ее марионеток накануне нормандского саммита. Своим заказным решением о так называемой "государственной границе ДНР" Москва дает понять, что у нее есть свой сценарий автономизации Донбасса,

– отметил Елисеев.

https://t.co/vuPstiWOMc Гучний ляпас РФ та її маріонеток напередодні Нормандського саміту. Своїм замовним рішенням про т.зв «державний кордон ДНР» Москва дає зрозуміти, що у неї свій сценарій автономізації Донбасу. Чекаємо на рішучу заяву України та міжн партнерів! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) November 29, 2019

Дипломат подчеркнул: Украина и международные партнеры должны решительно отреагировать на такую дерзость оккупантов.

В то же время, перед встречей "нормандской четверки" из Кремля также звучат тревожные заявления. В частности, там говорится, что ключевой темой предстоящих переговоров станет вопрос статуса оккупированных территорий Донбасса.



Карта оккупированных территорий ООС: инфографика 24 канала