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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Оккупанты назвали условия, при которых готовы пустить корабли ВМС Украины в Азовское море

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      Конфликт в Азовском море
      Конфликт в Азовском море / Иллюстративное фото

      Оккупанты в Крыму озвучили требования, при которых готовы пропустить корабли ВМС Украины через Керченский пролив. Среди них – соблюдение правил входа в территориальные воды России.

      Об этом заявил глава комитета по межнациональным отношениям "крымского парламента" Юрий Гемпель в комментарии ряду российских СМИ.

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      Это право украинской стороны направлять свои военные корабли в Азовское море, но при строгом соблюдении всех международных норм и правил судоходства,
      – рассказал представитель оккупационной власти.

      Особый акцент он сделал на том, что украинским судам предстоит соблюдать правила входа в "российские территориальные воды".

      "При условии соблюдения этих правил никто не будет препятствовать прохождению судов", – добавил Гемпель.

      Он также сказал, что "киевская власть слишком высокого мнения о своем флоте" и сделал ей предупреждение в дальнейшем "не прибегать к провокациям в Керченском проливе".

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24-х украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

       

       

       

      Теги: Украина – Россия Новости политики Новости России Аннексия Крыма Конфликт в Азовском море Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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