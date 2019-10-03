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      Оккупанты не отводят войска, а имитируют процесс: враг лишь маскирует запрещенное вооружение

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      Российские оккупанты на Донбассе
      Российские оккупанты на Донбассе / Иллюстративное фото

      Так пророссийские боевики пытаются раз обойти минские договоренности и скрыть собственные нарушения. Пока что они маскируют исключительно то вооружение, которое запрещено минскими соглашениями.

      Об этом во время ежедневного брифинга Минобороны сообщил спикер ведомства Дмитрий Гуцуляк. Данную информацию предоставила разведка.

      Актуально: Зеленский рассматривает два сценария для выборов на оккупированном Донбассе

      Командование российских оккупационных войск предпринимает ряд мер для дальнейшего сокрытия нарушений минских соглашений, в части, касающихся отвода тяжелой техники от линии соприкосновения,
      – говорится в сообщении.

      С начала октября оккупанты маскируют артиллерийское вооружение, расположенное на передовой. В частности, речь идет о 122-миллиметровых реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установках 2С1 "Гвоздика", 122-миллиметровых гаубицах "Д-30".

      В то же время, противник активизировал подготовку боевых подразделений. Так оккупанты проводят частые тренировки с вооружением, одновременно с привлечением дронов.

      Внимание! На последней встрече Трехсторонней контактной группы в Минске участники переговоров договорились о начале разведения войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области. Разведение сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе запланировано на 7 октября. А на ноябрь запланировано открытие отремонтированного моста в Станице Луганской.

      карта окупованих територій ООС
      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

      О начале разведения войск на Донбассе сообщил президент Зеленский: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Минские договоренности Оружие Пророссийские боевики Война на Донбассе
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