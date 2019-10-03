Оккупанты не отводят войска, а имитируют процесс: враг лишь маскирует запрещенное вооружение

Так пророссийские боевики пытаются раз обойти минские договоренности и скрыть собственные нарушения. Пока что они маскируют исключительно то вооружение, которое запрещено минскими соглашениями.

Об этом во время ежедневного брифинга Минобороны сообщил спикер ведомства Дмитрий Гуцуляк. Данную информацию предоставила разведка.

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Командование российских оккупационных войск предпринимает ряд мер для дальнейшего сокрытия нарушений минских соглашений, в части, касающихся отвода тяжелой техники от линии соприкосновения,

– говорится в сообщении.

С начала октября оккупанты маскируют артиллерийское вооружение, расположенное на передовой. В частности, речь идет о 122-миллиметровых реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установках 2С1 "Гвоздика", 122-миллиметровых гаубицах "Д-30".

В то же время, противник активизировал подготовку боевых подразделений. Так оккупанты проводят частые тренировки с вооружением, одновременно с привлечением дронов.

Внимание! На последней встрече Трехсторонней контактной группы в Минске участники переговоров договорились о начале разведения войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области. Разведение сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе запланировано на 7 октября. А на ноябрь запланировано открытие отремонтированного моста в Станице Луганской.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

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