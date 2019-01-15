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      Оккупанты не прекращают военных учений в Крыму: Россия снова завезла новое оружие

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      Россия перебросила в Крым подразделение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С"
      Россия перебросила в Крым подразделение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" / Фото из открытых источников

      Россия в очередной раз проводит военные учения на оккупированном полуострове. На этот раз оккупанты перебросили туда дополнительное подразделение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

      Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

      Читайте также: Чтобы заблокировать доступ к Крыму, РФ стягивает на полуостров военную технику, – МинВОТ

      Так, с помощью системы противовоздушной обороны в оккупированном Крыму тренировались попадать в цели – более 100 условно уничтожили.

      Боевые расчеты ПВО совершенствовали навыки взаимодействия и согласования различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе нового поколения,
      – заявляют в министерстве.

      В оборонном ведомстве страны-оккупанта добавили, что к учениям привлекалось более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной техники подразделений зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Он заступил на боевое дежурство по защите воздушных рубежей юга России в декабре прошлого года.

      К слову, недавно в аннексированном Россией Крыму прошли учения артподразделений Черноморского флота РФ, в них приняли участие более 300 военных и более 20 единиц техники.

      Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что сейчас в оккупированном Крыму находится более 30 тысяч российских военнослужащих. Россия создала мощную группировку межвидовых сил. При этом за период оккупации значительно увеличили количество ракетных противокорабельных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами "Калибр" и боевой авиации.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Оружие Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики
      Источник: 24 Канал
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