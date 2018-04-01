Оккупанты оборудовали склад боеприпасов для "Градов" в жилой зоне: он сгорел

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать договоренности. Так еще и подвергают жизни мирных жителей опасности, оборудуя скрытые позиции тяжелого вооружения в жилых кварталах.

По данным украинской разведки, одну из таких позиций оккупанты оборудовали в населенном пункта Митькова-Качкари (Новоазовского района). Там они разместили склад боеприпасов к РСЗО БМ-21 "Град".

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29 марта на данном складе произошел пожар, возгорание и детонирование снарядов и взрывателей.

Во время ликвидации последствий пожара получили ранения несколько российских военнослужащих.

"Командование российских оккупационных войск пытается скрыть данный инцидент с целью недопущения протестных настроений среди местного населения", – сообщили разведчики.