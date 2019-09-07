Оккупанты обстреляли бойцов ВСУ из запрещенного оружия: где было горячее всего

Российские оккупационные войска снова грубо сорвали перемирие и обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе. 6 сентября боевики 11 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, ни один защитник не погиб и не был ранен.

Оккупанты били по украинским бойцам из запрещенного Минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пишет штаб ООС. Это интересно: Тяжелое ранение – не повод останавливаться: невероятная история бойца "Азова" Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе населенных пунктов Павлополя, Водяного, Лебединского, Гранитного, Красногоровки, Новотроицкого и Орехового. Потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было,

– отметили в штабе. Оккупанты не прекратили обстрелы с начала суток 7 сентября, в том числе и с запрещенного оружия. Пророссийские боевики дважды обстреляли украинских военных возле Лебединского и Новгородского.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала