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      Оккупанты обстреляли бойцов ВСУ из запрещенного оружия: где было горячее всего

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      Боевики продолжают обстреливать силы ВСУ на Донбассе
      Боевики продолжают обстреливать силы ВСУ на Донбассе / Иллюстративное фото

      Российские оккупационные войска снова грубо сорвали перемирие и обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе. 6 сентября боевики 11 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, ни один защитник не погиб и не был ранен.

      Оккупанты били по украинским бойцам из запрещенного Минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

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      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе населенных пунктов Павлополя, Водяного, Лебединского, Гранитного, Красногоровки, Новотроицкого и Орехового.

      Потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было,
      отметили в штабе.

      Оккупанты не прекратили обстрелы с начала суток 7 сентября, в том числе и с запрещенного оружия. Пророссийские боевики дважды обстреляли украинских военных возле Лебединского и Новгородского.

      окуповані райони донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины Оружие Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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