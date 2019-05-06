Оккупанты обстреляли украинские позиции с минотометив и наткнулись на жесткий отпор ВСУ

Пророссийские оккупанты на Донбассе за минувшие сутки, 5 мая, 11 раз нарушали режим прекращения огня. Из них дважды с применением запрещенных минскими соглашениями 120-миллиметровых минометов.

Так, запрещенное вооружение враг использовал вблизи Авдеевки и Новозвановки, передают в штабе ООС. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь вели вблизи Талаковки, Павлополя, Лебединского и Богдановки.

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Автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие пророссийские боевики применили возле населенного пункта Пищевик. А вблизи Крымского оккупанты дважды били с противотанковых ракетных комплексов.

К счастью, жертв или раненых среди украинских воинов нет. Зато на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил 5 мая один оккупант был уничтожен, еще пятеро – ранены.