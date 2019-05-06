08:34
6 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
      Вєсті.UA
      18:49, 4 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      Оккупанты обстреляли украинские позиции с минотометив и наткнулись на жесткий отпор ВСУ

      73 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      Пророссийские оккупанты на Донбассе за минувшие сутки, 5 мая, 11 раз нарушали режим прекращения огня. Из них дважды с применением запрещенных минскими соглашениями 120-миллиметровых минометов.

      Так, запрещенное вооружение враг использовал вблизи Авдеевки и Новозвановки, передают в штабе ООС. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь вели вблизи Талаковки, Павлополя, Лебединского и Богдановки.

      Читайте также: На Донбассе исчез военнослужащий: его тело может находиться в морге на оккупированной территории

      Автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие пророссийские боевики применили возле населенного пункта Пищевик. А вблизи Крымского оккупанты дважды били с противотанковых ракетных комплексов.

      К счастью, жертв или раненых среди украинских воинов нет. Зато на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил 5 мая один оккупант был уничтожен, еще пятеро – ранены.

       

      blog_ava
      Украина работает над разработкой воздушной платформы для крылатой ракеты "Нептун"
      сегодня
      209
      Теги: Жертвы Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 5 мая: убийство полицейского на Киевщине и смертельный пожар в "Шереметьево"
      сегодня , 08:01 Главные новости 5 мая: убийство полицейского на Киевщине и смертельный пожар в "Шереметьево"
      743
      Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      5 мая , 23:00 Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      Сергій Фурса 673
      Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня
      5 мая , 22:00 Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1082
      Самые смешные мемы недели: "золотой" лук, расплющенный язык Путина и флешмоб Арии Старк
      5 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: "золотой" лук, расплющенный язык Путина и флешмоб Арии Старк
      476
      Детали пожара на Ровненской АЭС, непогода в Украине, курьезы на инаугурации – топ-5 видео недели
      5 мая , 19:30 Детали пожара на Ровненской АЭС, непогода в Украине, курьезы на инаугурации – топ-5 видео недели
      367
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      ТОП-8 причин ДТП в Украине (Инфографика)
       18 января 2017 , 21:00
      "Интер" хотят лишить лицензии за "Голубой огонек" с Кобзоном
       1 января 2015 , 14:37
      Главные новости футбола 28 июля: Динамо и Александрия вырвались в лидеры УПЛ, Лунин едет с Реалом в турне
       29 июля 2018 , 07:00
      Фабри Гонсалес рассказал, как прошла первая неделя во главе львовских Карпат
       21 января , 15:44
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук