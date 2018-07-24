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Оккупанты отличились шокирующим поступком из-за Крымского моста: красноречивые фото и видео

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Оккупанты начали разрушать дома жителям Керчи из-за Крымского моста
Оккупанты начали разрушать дома жителям Керчи из-за Крымского моста / kerch.fm

В аннексированной Россией Керчи местная жительница потеряла дом из-за строительства Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью РФ через Керченский пролив.

Об этом сообщает местный сайт "Керчь.ФМ".

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Отмечается, что дачный участок, владелицей которой является жительница Керчи, попал под строительство железной дороги, введение автомобильной дороги и входит в санитарную зону.

По словам женщины, подрядчик выкупил часть участка в размере двух соток и женщина уже получила компенсацию, но за другие шесть, дачный двухэтажный дом, хозяйственные постройки и зеленые насаждения владелицы никто так и не заплатил.

Придя на дачу она обнаружила, что всю территорию вместе с хозяйственными сооружениями и деревьями перекопали бульдозером.

Остался только полуразрушенный дом. Рабочие сказали мне, что я успела очень вовремя, иначе бы они его полностью снесли. Я все утро пыталась дозвониться, но кто в отпуске, а кто на больничном. Не знаю, что мне делать,
– сказала женщина.

Также отмечается, что в настоящее время техника оккупантов сносит и другие дачные участки.

Оккупанты в Керчи снесли местной жительнице часть дома: видео

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Крымский мост Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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