Оккупанты палят из пулеметов и гранатометов: из-за этого военные не могут забрать тело погибшего

Говорится о 25-летнем нацгвардейце Романе Романенко. Он погиб возле поселка Луганское, на Светлодарской дуге. За сутки 11 августа пророссийские оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом информируют в штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов: возле Старогнатовки, Водяного, Новотроицкого и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли неподалеку Крымского, Майорска и Золотого-4.

К счастью, в результате этих вражеских действий никто не пострадал.

О том, что тело погибшего Романа Романенко сутки не удается эвакуировать информирует ТСН. Место, где погиб военный, – опасная территория и боевики не дают к ней приблизиться.

Важно! С 21 июля на Донбассе вдоль всей линии разграничения, действует "хлебное перемирие". До этого оккупанты публично заявили, что они прекращают обстрелы, однако на самом деле они продолжают вести огонь.



Украинские воины же действуют согласно Минским договоренностям и всегда соблюдают режим прекращения огня. "Режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения. Однако за время "перемирия" оккупанты убили уже семерых украинских военных.



Карта оккупированных территорий на Донбассе: инфографика 24 канала