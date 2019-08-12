15:45
12 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Оккупанты палят из пулеметов и гранатометов: из-за этого военные не могут забрать тело погибшего

      531 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      Говорится о 25-летнем нацгвардейце Романе Романенко. Он погиб возле поселка Луганское, на Светлодарской дуге. За сутки 11 августа пророссийские оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня.

      Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом информируют в штабе ООС.

      Интересно: Оставил бизнес и ушел на фронт: история военного

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов: возле Старогнатовки, Водяного, Новотроицкого и Павлополя.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли неподалеку Крымского, Майорска и Золотого-4.

      К счастью, в результате этих вражеских действий никто не пострадал.

      О том, что тело погибшего Романа Романенко сутки не удается эвакуировать информирует ТСН. Место, где погиб военный, – опасная территория и боевики не дают к ней приблизиться.

      Важно! С 21 июля на Донбассе вдоль всей линии разграничения, действует "хлебное перемирие". До этого оккупанты публично заявили, что они прекращают обстрелы, однако на самом деле они продолжают вести огонь.

      Украинские воины же действуют согласно Минским договоренностям и всегда соблюдают режим прекращения огня. "Режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения. Однако за время "перемирия" оккупанты убили уже семерых украинских военных.

      карта окупованих територій Донбас ООС
      Карта оккупированных территорий на Донбассе: инфографика 24 канала

      blog_ava
      Диарея: что это, диета и питание
      сегодня
      6660
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Перемирие Операция Объединенных сил
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Справа "Роттердам+": резонансні деталі, які затягували розслідування
      сегодня , 15:37 Справа "Роттердам+": резонансні деталі, які затягували розслідування
      Сергій Лещенко 18
      Планета Нибиру: на когда откладывается конец света
      сегодня , 15:30 Планета Нибиру: на когда откладывается конец света
      11809
      10 самых интересных фактов о пивоварении в Украине
      сегодня , 09:30 10 самых интересных фактов о пивоварении в Украине
      292
      Гибридная интервенция в Украину, или Информационный гнойник в виде филиала "Эхо Москвы"
      сегодня , 15:00 Гибридная интервенция в Украину, или Информационный гнойник в виде филиала "Эхо Москвы"
      Злой Одессит 331
      Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора
      сегодня , 14:28 Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора
      Ігор Саджениця 121
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук