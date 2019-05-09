Оккупанты передали украинской стороне тело военного, который накануне пропал во время боя

5 мая во время боя возле села Николаевка Донецкой области пропал украинский морской пехотинец Денис Козьма. Пророссийские боевики вернули украинской стороне тело военного.

Ирина Донос написала у себя на Facebook-странице, что похороны состоятся 11 мая в 11 часов утра в его родном селе Приозерное.

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35 отдельная бригада морской пехоты у себя на Facebook-странице сообщала, что 5 мая боевики пытались незаметно пройти через полосу обеспечения возле позиции ООС вблизи Николаевки. Военные, которые в это время несли боевое дежурство, открыли огонь по оккупантам. Впоследствии к украинским военным подошла резервная группа. Враг начал обстреливать из пулеметов и стрелкового оружия. Именно во время этого боя и исчез Козьма.

Что известно о Денисе Козьме? Денис Козьма – 31-летний боец 35-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Дед". Он уроженец села Приозерное в Одесской области.

Денис с детства занимался футболом и играл в спортивной школе. После трагических событий 2 мая в Одессе мужчина пошел на Донбасс добровольцем, а затем продолжил службу по контракту. У него остались мама, брат и маленькая дочь.