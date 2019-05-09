16:35
9 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, 8 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Оккупанты передали украинской стороне тело военного, который накануне пропал во время боя

      219 Читати новину українською
      Оккупанты передали украинской стороне тело военного, который накануне пропал во время боя
      Оккупанты передали украинской стороне тело военного, который накануне пропал во время боя / Фото с Facebook-страницы Дениса Козьмы

      5 мая во время боя возле села Николаевка Донецкой области пропал украинский морской пехотинец Денис Козьма. Пророссийские боевики вернули украинской стороне тело военного.

      Ирина Донос написала у себя на Facebook-странице, что похороны состоятся 11 мая в 11 часов утра в его родном селе Приозерное.

      Читайте также: Украинские воины нанесли серьезные потери оккупантам на Донбассе

      35 отдельная бригада морской пехоты у себя на Facebook-странице сообщала, что 5 мая боевики пытались незаметно пройти через полосу обеспечения возле позиции ООС вблизи Николаевки. Военные, которые в это время несли боевое дежурство, открыли огонь по оккупантам. Впоследствии к украинским военным подошла резервная группа. Враг начал обстреливать из пулеметов и стрелкового оружия. Именно во время этого боя и исчез Козьма.

      Что известно о Денисе Козьме? Денис Козьма – 31-летний боец 35-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Дед". Он уроженец села Приозерное в Одесской области.

      Денис с детства занимался футболом и играл в спортивной школе. После трагических событий 2 мая в Одессе мужчина пошел на Донбасс добровольцем, а затем продолжил службу по контракту. У него остались мама, брат и маленькая дочь.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
      сегодня
      4078
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Новости Одессы Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      сегодня , 16:12 Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      5610
      "Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию
      сегодня , 15:30 "Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию
      Інна Жолобович 887
      Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      сегодня , 15:03 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      Уляна Корицька 3161
      "Бессмертный полк" завершил пророссийский марш в Киеве: задержанные и словесные перепалки
      сегодня , 14:40 "Бессмертный полк" завершил пророссийский марш в Киеве: задержанные и словесные перепалки
      2883
      Два эталоны роскоши: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan и Phantom EWB
      8 мая , 19:30 Два эталоны роскоши: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan и Phantom EWB
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Прогноз погоды на 26 февраля: отрывистый ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
       26 февраля , 09:40
      Скандал вокруг столичного завода "Атек" набирает обороты
       3 декабря 2015 , 19:31
      Автосвет: почему диоды лучше ксенона
       17 ноября 2018 , 16:49
      "Я написал тебе, потому что хотел узнать, когда завтра тренировка", – курьезное поздравления звезды АПЛ с Новым годом
       1 января , 17:15
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук