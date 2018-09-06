Оккупанты планируют провести "выборы" на Донбассе из-за смерти Захарченко: известна дата

На оккупированных территориях Донетчины и Луганщины осенью планируют провести "выборы" нового главаря пророссийских боевиков в связи с убийством Александра Захарченко.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в аппарате "исполняющего обязанности главы республики".

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По информации источника, проведение выборов на оккупированных территориях по так называемому "законодательству" боевиков, должно состояться в срок, не превышающий 60 дней после принятия соответствующего решения.

Таким образом, нового главу "республики" могут выбрать уже в первой половине ноября, возможно 6-7 числа,

– отметил источник.

В то же время, по его словам, "депутаты "ДНР" должны обсудить и утвердить дату голосования на заседании так называемой "Народной рады" 7 сентября.

Кроме того, как пишет "РБК", в Кремле решили, что "выборы" необходимо провести одновременно на оккупированной Донетчине и Луганщине.

"Гибель Александра Захарченко — один из факторов, влияющих на обсуждение (вопроса "выборов")", – сказал "депутат Народного совета "ДНР" Владислав Бриг.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.



Новым главой псевдообразования временно стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников.