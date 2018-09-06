13:23
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Оккупанты планируют провести "выборы" на Донбассе из-за смерти Захарченко: известна дата

299 Читати новину українською
На оккупированном Донбассе осенью могут пройти "выборы"
На оккупированном Донбассе осенью могут пройти "выборы" / Фото из открытых источников

На оккупированных территориях Донетчины и Луганщины осенью планируют провести "выборы" нового главаря пророссийских боевиков в связи с убийством Александра Захарченко.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в аппарате "исполняющего обязанности главы республики".

Читайте также: Что будет на оккупированном Донбассе после убийства Захарченко: Тука дал прогноз

По информации источника, проведение выборов на оккупированных территориях по так называемому "законодательству" боевиков, должно состояться в срок, не превышающий 60 дней после принятия соответствующего решения.

Таким образом, нового главу "республики" могут выбрать уже в первой половине ноября, возможно 6-7 числа,
– отметил источник.

В то же время, по его словам, "депутаты "ДНР" должны обсудить и утвердить дату голосования на заседании так называемой "Народной рады" 7 сентября.

Кроме того, как пишет "РБК", в Кремле решили, что "выборы" необходимо провести одновременно на оккупированной Донетчине и Луганщине.

"Гибель Александра Захарченко — один из факторов, влияющих на обсуждение (вопроса "выборов")", – сказал "депутат Народного совета "ДНР" Владислав Бриг.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.

Новым главой псевдообразования временно стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка Убийство Захарченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
сегодня, 12:01 ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
Злой Одессит
Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
сегодня, 09:30 Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
Катерина Петренко
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Данилко пригласили: у артиста объяснили выступление в России
сегодня, 11:41 Данилко пригласили: у артиста объяснили выступление в России
Из-за химических выбросов в Крыму начали умирать животные и растительность: жуткие фото
сегодня, 11:00 Из-за химических выбросов в Крыму начали умирать животные и растительность: жуткие фото
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Аномальное лето: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
 18 июля 2016 , 11:36 1
Дело по убийству Бузины: эксклюзивное интервью с подозреваемым Полищуком
 27 января 2016 , 19:02
Как звездный бразильский футболист с трезубцем на груди болеет за Украину на Олимпиаде-2016
 8 августа 2016 , 14:01
Лучшая теннисистка Украины Свитолина рассказала о своих футбольных предпочтениях
 20 апреля , 22:40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук