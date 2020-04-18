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      Оккупанты придумали новый налог для жителей Крыма: кто будет платить и за что

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      Новый налог для крымчан / Крым. Реалии

      С 1 июля в оккупированном Крыму будет введен новый налог. Его будут оплачивать те люди, которые являются самозанятыми.

      Налог на профессиональный доход будут платить те крымчане, у которых нет работодателя и наемных работников, и которые получают доход от своей деятельности, пишет Крым.Реалии. К таким относятся, например, фрилансеры, репетиторы, уборщики и тому подобное.

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      Для такой категории граждан вводится специальный налоговый режим, который предусматривает, что налоговая ставка при получении дохода от физических лиц составляет 4%, от юридических лиц – 6%, а платить страховые взносы не обязательно.

      Таким образом Крым включили в число регионов, где действует налог на профессиональный доход. Всего в России около 20 миллионов человек считается самозанятыми.

       

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики Налоги Новости России Новости Крыма
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