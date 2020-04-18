Оккупанты придумали новый налог для жителей Крыма: кто будет платить и за что
С 1 июля в оккупированном Крыму будет введен новый налог. Его будут оплачивать те люди, которые являются самозанятыми.
Налог на профессиональный доход будут платить те крымчане, у которых нет работодателя и наемных работников, и которые получают доход от своей деятельности, пишет Крым.Реалии. К таким относятся, например, фрилансеры, репетиторы, уборщики и тому подобное.
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Для такой категории граждан вводится специальный налоговый режим, который предусматривает, что налоговая ставка при получении дохода от физических лиц составляет 4%, от юридических лиц – 6%, а платить страховые взносы не обязательно.
Таким образом Крым включили в число регионов, где действует налог на профессиональный доход. Всего в России около 20 миллионов человек считается самозанятыми.
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