Оккупанты сделают все, чтобы помешать провести честные выборы, но ВСУ держат оборону, – Полторак

Нет никаких сомнений в том, что оккупационные войска России сделают все для того, чтобы помешать Украине провести честные и прозрачные выборы президента. Так, на Донбассе зафиксировано осложнение ситуации накануне голосования.

"Мы ожидали, что накануне проведения выборов ситуация будет затруднена. Мы к этому готовились и готовы. К сожалению, я подтверждаю, что вчера ситуация на линии соприкосновения обострилась, количество обстрелов увеличилось. К сожалению, у нас есть и потери", – сказал в телеэфире министр обороны Степан Полторак.

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Вооруженные силы сделали все возможное, чтобы дать возможность провести в Украине честные выборы, отметил министр.

На линии соприкосновения мы держим оборону, мы даем возможность всем людям прийти на избирательные участки и сделать свой выбор,

– сказал глава Минобороны.

Что касается украинских военных, находящихся в зоне проведения операции Объединенных сил, то для них тоже создали все необходимые условия, чтобы бойцы могли проголосовать.

Как будут голосовать на выборах президента украинские военные?

Для голосования бойцов в военных частях Луганской, Донецкой и Львовской областей создали 80 специальных участков. При этом ящики с бюллетенями для голосования не будут везти на саму линию фронта. На спецучастках в зоне Операции Объединенных сил смогут проголосовать 47 тысяч военных.