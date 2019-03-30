Оккупанты сделают все, чтобы помешать провести честные выборы, но ВСУ держат оборону, – Полторак
Нет никаких сомнений в том, что оккупационные войска России сделают все для того, чтобы помешать Украине провести честные и прозрачные выборы президента. Так, на Донбассе зафиксировано осложнение ситуации накануне голосования.
"Мы ожидали, что накануне проведения выборов ситуация будет затруднена. Мы к этому готовились и готовы. К сожалению, я подтверждаю, что вчера ситуация на линии соприкосновения обострилась, количество обстрелов увеличилось. К сожалению, у нас есть и потери", – сказал в телеэфире министр обороны Степан Полторак.
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Вооруженные силы сделали все возможное, чтобы дать возможность провести в Украине честные выборы, отметил министр.
На линии соприкосновения мы держим оборону, мы даем возможность всем людям прийти на избирательные участки и сделать свой выбор,
– сказал глава Минобороны.
Что касается украинских военных, находящихся в зоне проведения операции Объединенных сил, то для них тоже создали все необходимые условия, чтобы бойцы могли проголосовать.
Как будут голосовать на выборах президента украинские военные?
Для голосования бойцов в военных частях Луганской, Донецкой и Львовской областей создали 80 специальных участков. При этом ящики с бюллетенями для голосования не будут везти на саму линию фронта. На спецучастках в зоне Операции Объединенных сил смогут проголосовать 47 тысяч военных.