Оккупанты сообщили о пострадавших украинцах вследствие смертельного ДТП в Крыму

В результате столкновения микроавтобуса и электрички, которое произошло в оккупированном Крыму, пострадали два гражданина Украины.

Об этом сообщает российское Информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на так называемое "министерство здравоохранения" Крыма.

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"На месте трагедии работали три бригады "скорой помощи". Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской больнице. Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объеме, независимо от гражданства. Двое находятся в реанимации, состояние – стабильно тяжелое, один – в травматологии, его состояние медики оценивают как средней тяжести", – утверждают оккупанты.

Кроме того, в ведомстве отметили, что среди трех госпитализированных – два гражданина Украины и один прибыл на полуостров из России.

По информации крымских "правоохранителей", в целом результате ДТП 5 человек пострадали и еще семь человек погибли.

Напомним, днем ​​8 апреля на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска маршрутное такси Mercedes Sprinter, которое выполняло рейс "Севастополь – Армянск", столкнулось с пригородным поездом "Керчь – Армянск".