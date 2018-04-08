Оккупанты сообщили о пострадавших украинцах вследствие смертельного ДТП в Крыму
В результате столкновения микроавтобуса и электрички, которое произошло в оккупированном Крыму, пострадали два гражданина Украины.
Об этом сообщает российское Информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на так называемое "министерство здравоохранения" Крыма.
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"На месте трагедии работали три бригады "скорой помощи". Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской больнице. Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объеме, независимо от гражданства. Двое находятся в реанимации, состояние – стабильно тяжелое, один – в травматологии, его состояние медики оценивают как средней тяжести", – утверждают оккупанты.
Кроме того, в ведомстве отметили, что среди трех госпитализированных – два гражданина Украины и один прибыл на полуостров из России.
По информации крымских "правоохранителей", в целом результате ДТП 5 человек пострадали и еще семь человек погибли.
Напомним, днем 8 апреля на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска маршрутное такси Mercedes Sprinter, которое выполняло рейс "Севастополь – Армянск", столкнулось с пригородным поездом "Керчь – Армянск".
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