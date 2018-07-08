Оккупанты в Крыму начали военную подготовку детей

В оккупированной Евпатории начал работу военно-патриотический клуб "Патриот", который объявил набор детей на военную подготовку.

Об этом сообщил сайт OBOZREVATEL.

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"Мамочки и папочки, бабушки и дедушки! Военно-патриотический клуб "ПАТРИОТ" объявляет набор в свои ряды мальчиков и девочек до 15 лет!" – гласит объявление, которое местные жители показали в сети.

Военно-патриотический клуб "Патриот" объявил о наборе детей на подготовку

Пользователи отметили, что ранее в Крым ездили туристы, а теперь полуостров заполонили террористы и оккупанты. "Сирия ждет тебя, малыш!" – иронизируют они в соцсети.