Оккупанты в Крыму собираются заполнить школы и детсады на полуострове вооруженной охраной

Во всех школах и детсадах в оккупированном Россией Крыму может появиться вооруженная охрана с табельным оружием.

Соответствующее заявление на своей странице в Facebook сделал глава российского правительства в Крыму Сергей Аксенов.

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Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады независимо от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием,

– написал ставленник Кремля в Крыму.

По словам Аксенова, такие меры должны быть приняты не только на территории полуострова, но и по всей России. К концу текущей недели так называемое правительство Крыма должно обобщить все предложения по усилению мер безопасности в учебных и дошкольных учреждениях, которые поступили от Министерства образования России.

К таким мерам оккупанты в Крыму удались из-за массовой бойни, которая произошла в политехническом колледже в Керчи на прошлой неделе.

Напомним, 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков взорвал взрывчатку в своем учебном заведении и из автомата расстрелял людей. В результате массовой бойни погиб 21 человек, еще 47 находятся на больничных койках.

Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи