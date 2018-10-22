11:56
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Оккупанты в Крыму собираются заполнить школы и детсады на полуострове вооруженной охраной

      288 Читати новину українською
      Детсады и школы оккупированного Крыма могут охранять вооруженные люди с табельным оружием
      Детсады и школы оккупированного Крыма могут охранять вооруженные люди с табельным оружием / Фото из открытых источников

      Во всех школах и детсадах в оккупированном Россией Крыму может появиться вооруженная охрана с табельным оружием.

      Соответствующее заявление на своей странице в Facebook сделал глава российского правительства в Крыму Сергей Аксенов.

      Читайте также: Учебные заведения оккупированной Керчи охраняют российские военные: фото

      Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады независимо от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием,
      – написал ставленник Кремля в Крыму.

      По словам Аксенова, такие меры должны быть приняты не только на территории полуострова, но и по всей России. К концу текущей недели так называемое правительство Крыма должно обобщить все предложения по усилению мер безопасности в учебных и дошкольных учреждениях, которые поступили от Министерства образования России.

      К таким мерам оккупанты в Крыму удались из-за массовой бойни, которая произошла в политехническом колледже в Керчи на прошлой неделе.

      Напомним, 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков взорвал взрывчатку в своем учебном заведении и из автомата расстрелял людей. В результате массовой бойни погиб 21 человек, еще 47 находятся на больничных койках.

      Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи

      хроника событий
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Керчь Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук