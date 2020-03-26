Оккупанты в Крыму согнали детей на концерт в разгар распространения коронавируса: фото

В аннексированном россиянами крымском детском лагере "Артек" устроили масштабный концерт, несмотря несмотря на пандемию коронавируса.

На ситуацию обратил внимание блог RoksolanaToday&Крым25%.

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На опубликованных фотографиях можно видеть, что детей собрали на масштабном концерте по случаю годовщины завершения Второй мировой войны.

Обратите внимание! 21 марта в оккупированном Крыму зафиксировали первого больного коронавирусом. На сегодня только в Севастополе под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 1 767 человек.

Что известно о распространении коронавируса в оккупированном Крыму

На полуострове с 24 марта запретили все культурно-массовые мероприятия. Однако музеи и библиотеки там не закрыли. Они работают в усиленном режиме, группы людей там резко сократили: до 10 – 12 человек.

В пунктах пропуска на въезд и выезд из аннексированного полуострова продолжается ежедневный санитарный, карантинный контроль.

Работники театров в Крыму начали шить маски вместо костюмов. Для этого закупили необходимое количество марли.

Работают также детские сады, правда, там проводят дезинфекцию помещений, а работникам измеряют температуру.

Температурный скрининг ведут также на рынках, которые до сих пор работающих в Крыму. Там также ввели масковый режим.

А вот в мечетях Крыма прекратили коллективные молитвы. Ограничение будет действовать как минимум до 12 апреля.

Оккупанты согнали детей на концерт в разгар распространения карантина / Фото с твиттера RoksolanaToday&Крым25%

Кто ответственный за ситуацию с коронавирусом в Крыму?

Согласно нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за безопасность и гуманитарную ситуацию на оккупированных ею территориях.