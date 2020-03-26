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      Оккупанты в Крыму согнали детей на концерт в разгар распространения коронавируса: фото

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      В аннексированном россиянами крымском детском лагере "Артек" устроили масштабный концерт, несмотря несмотря на пандемию коронавируса.

      На ситуацию обратил внимание блог RoksolanaToday&Крым25%.

      Актуально В оккупированном Крыму обнаружили 6 новых случаев коронавируса

      На опубликованных фотографиях можно видеть, что детей собрали на масштабном концерте по случаю годовщины завершения Второй мировой войны.

      Обратите внимание! 21 марта в оккупированном Крыму зафиксировали первого больного коронавирусом. На сегодня только в Севастополе под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 1 767 человек.

      Что известно о распространении коронавируса в оккупированном Крыму

      • На полуострове с 24 марта запретили все культурно-массовые мероприятия. Однако музеи и библиотеки там не закрыли. Они работают в усиленном режиме, группы людей там резко сократили: до 10 – 12 человек.
      • В пунктах пропуска на въезд и выезд из аннексированного полуострова продолжается ежедневный санитарный, карантинный контроль.
      • Работники театров в Крыму начали шить маски вместо костюмов. Для этого закупили необходимое количество марли.
      • Работают также детские сады, правда, там проводят дезинфекцию помещений, а работникам измеряют температуру.
      • Температурный скрининг ведут также на рынках, которые до сих пор работающих в Крыму. Там также ввели масковый режим.
      • А вот в мечетях Крыма прекратили коллективные молитвы. Ограничение будет действовать как минимум до 12 апреля.

      Оккупанты согнали детей на концерт в разгар распространения карантина / Фото с твиттера RoksolanaToday&Крым25%

       

      Кто ответственный за ситуацию с коронавирусом в Крыму?
      Согласно нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за безопасность и гуманитарную ситуацию на оккупированных ею территориях.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости России Дети и несовершеннолетние Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики
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