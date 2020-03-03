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      Оккупанты в Крыму устроили "веселые старты": гоняют детей в военной форме с оружием – видео

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      Оккупанты в аннексированном Крыму продолжают насаждать в детские головы "русский мир". Они одевают их в военную форму, дают в руки оружие, учат стрелять и уважать "героев" Новороссии.

      Красные флаги, пятиконечные звезды – теперь это постоянная символика, без которой не обходится практически ни один праздник крымской молодежи. Более того – на полуострове оккупанты устраивают "веселые старты".

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      Они заставляют детей бегать в громоздкой военной форме с флагами и оружием. Соответствующее видео, снятое в Крыму, обнародовал в своем телеграмм-канале Анатолий Штирлиц.

      Оккупирован Крым... По лицам и действиям подростков сразу понимаешь, как им "нравится" это действо. Родители сделали выбор за них, выбор возвращения в совок,
      – говорится в заметке к ролику.

      На кадрах видно измученных детей, которых гоняют в полном обмундировании на специализированных соревнованиях. Когда те останавливаются, их еще и подгоняют и кричат: "Не останавливайтесь, скорее-скорее".

      Как оккупанты "воспитывают" детей в Крыму: видео

      Заметим, что превращение Крыма в военную базу для России – первоочередная задача. По данным украинской разведки, за 5 лет аннексии количество российских военных на полуострове выросло с 10 – 12 тысяч до 32 500. На этом оккупанты не собираются останавливаться: группировка войск РФ будет наращиваться и в дальнейшем. Россия собирается выйти на численность в 40 тысяч военных на территории Крыма.

      Более того – они перебрасывают в Крым все больше и больше своей военной техники. Соответственно и молодежь воспитывают в духе лозунга "война ради мира".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости России Российская пропаганда Дети и несовершеннолетние Новости Крыма Аннексия Крыма
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