Оккупанты в Крыму устроили "веселые старты": гоняют детей в военной форме с оружием – видео

Оккупанты в аннексированном Крыму продолжают насаждать в детские головы "русский мир". Они одевают их в военную форму, дают в руки оружие, учат стрелять и уважать "героев" Новороссии.

Красные флаги, пятиконечные звезды – теперь это постоянная символика, без которой не обходится практически ни один праздник крымской молодежи. Более того – на полуострове оккупанты устраивают "веселые старты".

К теме: С красными звездами и портретами боевиков: как оккупанты приучают детей праздновать 23 февраля

Они заставляют детей бегать в громоздкой военной форме с флагами и оружием. Соответствующее видео, снятое в Крыму, обнародовал в своем телеграмм-канале Анатолий Штирлиц.

Оккупирован Крым... По лицам и действиям подростков сразу понимаешь, как им "нравится" это действо. Родители сделали выбор за них, выбор возвращения в совок,

– говорится в заметке к ролику.

На кадрах видно измученных детей, которых гоняют в полном обмундировании на специализированных соревнованиях. Когда те останавливаются, их еще и подгоняют и кричат: "Не останавливайтесь, скорее-скорее".

Как оккупанты "воспитывают" детей в Крыму: видео

Заметим, что превращение Крыма в военную базу для России – первоочередная задача. По данным украинской разведки, за 5 лет аннексии количество российских военных на полуострове выросло с 10 – 12 тысяч до 32 500. На этом оккупанты не собираются останавливаться: группировка войск РФ будет наращиваться и в дальнейшем. Россия собирается выйти на численность в 40 тысяч военных на территории Крыма.

Более того – они перебрасывают в Крым все больше и больше своей военной техники. Соответственно и молодежь воспитывают в духе лозунга "война ради мира".