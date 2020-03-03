Оккупанты в Крыму устроили "веселые старты": гоняют детей в военной форме с оружием – видео
Оккупанты в аннексированном Крыму продолжают насаждать в детские головы "русский мир". Они одевают их в военную форму, дают в руки оружие, учат стрелять и уважать "героев" Новороссии.
Красные флаги, пятиконечные звезды – теперь это постоянная символика, без которой не обходится практически ни один праздник крымской молодежи. Более того – на полуострове оккупанты устраивают "веселые старты".
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Они заставляют детей бегать в громоздкой военной форме с флагами и оружием. Соответствующее видео, снятое в Крыму, обнародовал в своем телеграмм-канале Анатолий Штирлиц.
Оккупирован Крым... По лицам и действиям подростков сразу понимаешь, как им "нравится" это действо. Родители сделали выбор за них, выбор возвращения в совок,
– говорится в заметке к ролику.
На кадрах видно измученных детей, которых гоняют в полном обмундировании на специализированных соревнованиях. Когда те останавливаются, их еще и подгоняют и кричат: "Не останавливайтесь, скорее-скорее".
Как оккупанты "воспитывают" детей в Крыму: видео
Заметим, что превращение Крыма в военную базу для России – первоочередная задача. По данным украинской разведки, за 5 лет аннексии количество российских военных на полуострове выросло с 10 – 12 тысяч до 32 500. На этом оккупанты не собираются останавливаться: группировка войск РФ будет наращиваться и в дальнейшем. Россия собирается выйти на численность в 40 тысяч военных на территории Крыма.
Более того – они перебрасывают в Крым все больше и больше своей военной техники. Соответственно и молодежь воспитывают в духе лозунга "война ради мира".