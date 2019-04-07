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      Оккупанты в Крыму выпустили на свободу журналиста Гайворонского: он хочет уехать в Украину

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      Журналист Евгений Гайворонский
      Журналист Евгений Гайворонский / Фото из социальных сетей

      Российские оккупанты в аннексированном Крыму выпустили на волю с изолятора временного содержания ялтинского журналиста Евгения Гайворонского. Мужчину арестовали якобы за употребление наркотиков и продержали в заключении по решению суда 12 суток.

      Что известно о задержании Гайворонского?

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      Российские правоохранители в оккупированном Крыму задержали Гайворонского 26 марта. По их версии, журналист якобы носил с собой наркотики. В тот же день в городском суде Ялты рассмотрели протокол об административном нарушении и наложили на Гайворонского арест сроком на 12 суток.

      Кроме того, суд обязал представителя СМИ пройти диагностику и лечение от наркотической зависимости. Если он будет уклоняться от этого, ему грозит административная ответственность. Суд назначил местом лечения Гайворонского Ялтинскую городскую больницу №2.

      Что известно об увольнении и условиях содержания Гайворонского?

      Гайворонского отпустили из Симферопольского ИВС на свободу 7 апреля, передают "Крим.Реалии".

      Да, журналист утверждает, что его содержали в камере, рассчитанной на трех человек, самого. Несмотря на это, по его словам, в других камерах мест не хватало.

      Приезжали сотрудники МВД Крыма все руководство прям, угрожали мне... Сказали: "То, что ты выбрал себе политику называть себя гражданином Украины, тебе не поможет... Мы тебя дальше будем упаковывать, мы тебе наркоманию придумаем. И еще на 12 дней закроем за то, что ты отказывался с нами проехать и оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Твои родственники здесь живут",
      – рассказал Гайворонский.

      Журналист утверждает, что такой прессинг против него происходил все 12 дней.

      Теперь представитель СМИ заявляет, что хочет выехать за пределы оккупированного Крыма, потому что опасается за свою жизнь.

      Что известно о политических взглядах журналиста Гайворонского?

      Гайворонский переехал с материковой Украины в Крым в 2013 году. В первые годы оккупации полуострова он поддерживал российские власти, однако через некоторое время резко изменил свое мнение на проукраинское.

      В частности, на его странице в Facebook можно увидеть сообщения, в которых он высказывается против политики действующего российского президента Владимира Путина.

      Бывает неправильная весна, а бывает – правильная. Я изнутри все это исследовал, разобрался, а не знаете, как люди: услышали одну пропаганду и с одной точкой зрения, услышали другую пропаганду и с другой. А я пережил множество историй, сформировал мнение, понял, в чем правда и справедливость,
      рассказывал об изменении политических настроений Гайворонский.

      Что еще известно о Евгении Гайворонском?Родился он в Донецке, где и закончил журналистский факультет одного из высших учебных заведений. После этого занимался в городе журналистской деятельностью.

      В Ялте ранее работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации "Народное единство". Ее активисты в марте 2014 года собирали подписи за проведение так называемого "референдума" о "присоединении" Крыма к России. Впоследствии был сотрудником нескольких пророссийских крымских изданий. Последнее место работы, севастопольский сайт "Примечания", называют оппозиционным, поскольку тот критикует местные власти.

      В начале февраля 2018 года Гайворонский заявил, что его избили в центре Ялты. Он сообщал, что в тот день шел на встречу с читателем, чтобы поговорить о предстоящем ремонте в городском парке. Журналист считает заказчиком нападения ялтинского девелопера Дмитрия Тюкаева, "бизнесу и нарушением закона которого" он посвятил несколько журналистских расследований. Тюкаев, со своей стороны, заявил, что подал иск в Гайворонского о защите чести, достоинства и деловой репутации. В итоге Гайворонского публично обвинили в инсценировке события.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Журналисты Аннексия Крыма Новости политики
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